15.04.2026 09:22

Χρήστος Μενιδιάτης: «Θα ήθελα η ζωή του πατέρα μου να γίνει ταινία και να τον υποδυθεί ο Μελέτης Ηλίας» (Video)

Για τη συναυλία – αφιέρωμα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη μνήμη του Μιχάλη Μενιδιάτη μίλησε ο Χρήστος Μενιδιάτης, με την κάμερα του «Happy Day» να τον συναντά στις πρόβες.

Ο τραγουδιστής εξέφρασε την επιθυμία η ζωή του πατέρα του να γίνει ταινία, επισημαίνοντας ότι η πορεία που διέγραψε έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη. Τόνισε, δε, ότι ένας ηθοποιός που ο ίδιος θεωρεί ότι θα μπορούσε να τον ενσαρκώσει είναι ο μελέτης Ηλίας.

«Η ζωή του πατέρα μου θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μία ταινία ή κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να τον υποδυθεί, αλλά ένα παιδί που είναι πολύ καλός ηθοποιός και είναι από το Μενίδι η καταγωγή του είναι ο Μελέτης Ηλίας» ανπέφερε, μεταξύ άλλων.

