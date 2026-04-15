ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:39
Μαρία Κατσανδρή: Όταν γεννήθηκα, ο μπαμπάς μου ήταν 60 ετών και η μαμά μου είχε χάσει 7 παιδιά (Video)

Το «κουβάρι» της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής ξετύλιξε η Μαρία Κατσανδρή σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο «Πρωίαν σε Είδον».

Καλεσμένη του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, η ηθοποιός αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην παιδική της ηλικία κατά την οποία ήταν περιτριγυρισμένη από αγάπη.

Όπως τόνισε, ήταν το «θαύμα» για τους γονείς της, καθώς πριν τη γέννησή της, η μητέρα της είχε βιώσει 7 αποβολές και ο πατέρας της ήταν 60 ετών.

«Ο μπαμπάς μου με μεγάλωσε ως συνταξιούχος, είχε χρόνο μαζί μου, τον χάρηκα πάρα πολύ. Παίζαμε, ούτε καν στο καφενείο δεν πήγαινε, ήταν εκεί. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για τη ζωή του μπαμπά μου. Όταν εγώ γεννήθηκα, είχε snack bar στην Αμερική, με jukebox, ποτά, στο Σικάγο. Πριν είχε ξενοδοχεία, ήταν επιτυχημένος, είχε δουλέψει και ως μηχανικός στη Ford. Είχε μία φοβερή ζωή. Είχε πάει 15 χρονών οικονομικός μετανάστης. Μόλις γεννήθηκα, μετά από 1μιση χρόνο τα μαζέψανε και φύγανε. Ήμουν το “θαύμα”, γιατί ο μπαμπάς μου με έκανε στα 60 του, η μαμά μου είχε ήδη χάσει 7 παιδιά. Άρα όλη η οικογένεια ήθελε να δει αυτό το παιδί. Ήταν όλη η οικογένεια στραμμένη επάνω μου. Ευτυχώς η μητέρα μου ήταν πολύ αυστηρή, έκανε τον ισορροπιστή, αλλιώς θα είχα βγει πολύ κακομαθημένη. Ήμουν η “πριγκίπισσα”, μοναχοπαίδι, μοναχοκόρη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

