H Δανάη Μπάρκα παντρεύεται τον σύντροφο της Φάνη Μπότση το καλοκαίρι

Έντονη φημολογία υπάρχει ότι η Δανάη Μπάρκα ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση.

Το ζευγάρι είναι μαζί 1,5 χρονο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πρωινού» ο γάμος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στη Μεσσηνία, όπου η μητέρα της Δανάης Μπάρκα, Βίκυ Σταυροπούλου, διατηρεί καταλύματα.

Το ζευγάρι θα γιορτάσει το γάμο του με ένα τριήμερο γλέντι, ενώ θα ακολουθήσει και πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται Φάνης Μπότσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» η Δανάη Μπάρκα περιέγραψε τα χαρακτηριστικά, που την κέρδισαν στον σύντροφο της. «Αυτό που μου αρέσει στον σύντροφό μου, νομίζω ότι αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου, είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα. Το να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Με κάνει να γελάω πολύ».

