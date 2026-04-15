ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:41
15.04.2026 08:44

Μιχάλης Μητρούσης: «Στα 14 μου έπαθα κατάθλιψη – O πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο, ήμουν μόνος και αβοήθητος» (Video)

Στα παιδικά του χρόνια και σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη αναφέρθηκε ο Μιχάλης Μητρούσης. Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι σε ηλικία μόλις 13 ετών είχε πάθει κατάθλιψη, κάτι που αντιλήφθηκε αργότερα.

Όπως εξήγησε, ο πατέρας του ήταν στο νοσοκομείο, ενώ ο ίδιος εργαζόταν πουλώντας εφημερίδες για να βοηθήσει τη μητέρα του. Η βαθιά θλίψη που ένιωθε τότε, ανακάλυψε μετέπειτα ότι ήταν κατάθλιψη την οποία ξεπέρασε εν τέλει με το ποδόσφαιρο.

«Στα 13-14, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο κι εγώ ήμουν μόνος και αβοήθητος. Η μάνα μου δούλευε, κι εγώ δούλευα, πουλούσα εφημερίδες, με είχε πιάσει μια μελαγχολία και μετά ανακάλυψα ότι ήταν κατάθλιψη. Το ξεπέρασα όταν πήγα κι έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη. Και αυτό με έσωσε!» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

