ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:38
Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός – Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί»

mimi-ntenisi-new

Για την επαγγελματική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Μιμή Ντενίση, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στην κόρη της η οποία -όπως τόνισε- αποτελεί τον μεγαλύτερο σταθμό της ζωής της.

«Η απόκτηση της Μαριτίνας ήταν σταθμός στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello και πρόσθεσε:

«Το θεωρώ πιο σπουδαίο και από τις επιτυχίες και από το θέατρο, απ’ όλα. Το να έχεις την ευθύνη και να διαμορφώνεις τη ζωή ενός καινούριου ανθρώπου είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις σχέσεις που επ΄σης αποτέλεσαν σταθμό για την ίδια, αλλά και στην απώλεια των γονέων της που της προκάλεσαν μεγάλο πόνο.

«Σταθμοί στη ζωή μου υπήρξαν και οι πολύ μεγάλες μου σχέσεις, με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση, και, δυστυχώς, ο θάνατος των γονιών μου. Όταν χάσεις τους γονείς σου, αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες. Όσο τους έχεις, είσαι ακόμα το παιδί κάποιου. Μετά είσαι εσύ, σκέτα. Πραγματικά, μέχρι που έχασα τη μητέρα μου, πριν από τρία χρόνια, δεν ένιωθα καν το πέρασμα του χρόνου. Ποτέ δεν είχα την αγωνία του πώς είμαι, αν μεγάλωσα, αν θα αλλάξει το πρόσωπό μου, αν θα αλλάξω ρόλους. Ποτέ! Όταν έφυγε εκείνη, είπα “μεγάλωσα, τώρα είμαι μόνο η μητέρα της Μαριτίνας”. Στο θέατρο, κοίταζα τη θέση όπου καθόταν συνήθως η μητέρα μου και σκεφτόμουν: “Δηλαδή, θα παίξω και δεν θα είναι η μαμά μου από κάτω;”. Τότε ένιωσα πολύ μεγάλη μοναξιά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

google_news_icon

ekali-agriogourouna
Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
mytilini new
pierrakakis_pcg
picasso_2
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
moufteia-komotinis-123
natura
lazaridis-vouli
ekali-agriogourouna
Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
mytilini new
