Γάζα και Ουκρανία στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ το απόγευμα

Γάζα και Ουκρανία μπαίνουν στο τραπέζι της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ΥΠΕΞ το απόγευμα.
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις πέντε το απόγευμα ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη., όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
