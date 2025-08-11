Γάζα και Ουκρανία στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ το απόγευμα

Γάζα και Ουκρανία μπαίνουν στο τραπέζι της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ΥΠΕΞ το απόγευμα.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις πέντε το απόγευμα ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη., όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

