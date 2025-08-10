Νέα Αριστερά: «Μοντέλο ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα από την κυβέρνηση»

Η Νέα Αριστέρα, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνει πως «η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πρόγραμμα «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» οδήγησε σε μια σειρά από καταγγελίες.

Καθηγητές που είχαν καταθέσει προτάσεις και η «Συσπείρωση Πανεπιστημιακών» έχουν προχωρήσει σε τεκμηριωμένες δημόσιες καταγγελίες για την αξιολόγηση των προτάσεων που φαίνεται πως ακολούθησε την μεθοδολογία ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις συγκεκριμένες καταγγελίες αναφέρεται και το σημερινό “Βήμα”.

Για άλλη μια φορά αναδύονται οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αποτελεί απλά μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για την χώρα, αλλά ακόμα ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και λεηλασίας.

Με καθυστέρηση έναν ολόκληρο χρόνο απο την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη σύσταση δωδεκαμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 23 Ιουλίου συνιστούν ένα ακόμα σκάνδαλο.

Τα παραπάνω συνιστούν προσβολή προς την ερευνητική κοινότητα, δεν είναι όμως δείγμα προχειρότητας αλλά σχεδιασμού κατανομής πόρων με αδιαφανή κριτήρια.

Την στιγμή που η κυβέρνηση μιλάει για αναβάθμιση των ΑΕΙ διαλύει με την πολιτική της την έρευνα. Η απαξίωση ενός κρίσιμου εργαλείου όπως το ΕΛΙΔΕΚ και οι καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση του αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για άλλη μια φορά και κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα που εκφράστηκε και στο πρόσφατο νομοσχέδιο προκύπτει καθαρά ότι το κέντρο ανομίας και στα ΑΕΙ είναι το υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου.

Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει αυτή την στιγμή το Υπουργείο Παιδείας είναι να αποσύρει τις αξιολογήσεις του προγράμματος «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» και να αναθέσει εκ νέου την αξιολόγηση των προτάσεων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που λειτουργεί με πιστοποιημένο μητρώο αξιολογητών.

Η προσβολή προς την ερευνητική κοινότητα και η λεηλασία πόρων για την έρευνα δεν θα γίνει ανεκτή».

