ΚΚΕ για φωτιά στην Κερατέα: «Υπάρχει ο “εμπρηστής” – Λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ»

«Η είδηση ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, μια ακόμη, σχετίζεται με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ δεν προξενεί καμία έκπληξη. Το ΚΚΕ, με κοινοβουλευτική παρέμβασή του, από τις 21 Ιουλίου, είχε αναδείξει ότι δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο “εμπρηστής” που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ», επισημαίνει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

«Η προσπάθεια, συνεπώς, να φορτωθεί η ευθύνη μόνο σε κάποιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ δεν “ξεπλένει” τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που σε όλα τα ζητήματα αναζητά τους “αυτοφωρακηδες” για να μείνει στο απυρόβλητο η πολιτική της», προστίθεται στο σχόλιο του κόμματος.

