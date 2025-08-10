search
10.08.2025 17:27

Μητσοτάκης για παράδοση οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας: «Ένα ακόμα έργο ολοκληρώθηκε»

10.08.2025 17:27
kiriakos-mitsotakis-new

Βίντεο με τα πρώτα αυτοκίνητα που ταξίδεψαν, σήμερα, μέσω της νέας παράκαμψης του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο πρωθυπουργός έγραψε για την παράδοση του δρόμου: «Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Η ανάρτηση:

«Ακόμα ένα έργο ολοκληρώνεται.

Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Νέα Αριστερά: «Μοντέλο ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα από την κυβέρνηση»

ΚΚΕ για φωτιά στην Κερατέα: «Υπάρχει ο "εμπρηστής" – Λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ»

Μπάσκετ: Να ακυρωθεί το φιλικό της Εθνικής με το Ισραήλ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

