Επίθεση με ματσέτα στο μετρό της Νέας Υόρκης: Έλεγε ότι ήταν ο «Λούσιφερ», τουλάχιστον 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Άνδρας με ματσέτα επιτέθηκε τυχαία σε τρία άτομα σε έναν σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης το πρωί του Σαββάτου.

Στη συνέχεια πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το περιστατικό έγινε στις 9:40 π.μ. τοπική ώρα στον σταθμό «42nd Street–Grand Central».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, ο δράστης συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα, επαναλαμβάνοντας ότι ήταν ο «Λούσιφερ». Του ζητήθηκε 20 φορές να ρίξει το όπλο του, αλλά αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

Σε εκείνο το σημείο, ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε δύο φορές.

Τα τρία θύματα της επίθεσης με μαχαίρι ήταν ένας άνδρας 84 ετών, ένας άνδρας 65 ετών και μία γυναίκα 70 ετών και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ένας εξ αυτών φέρει ωστόσο «σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο». Ο δεύτερος έχει παρόμοιους τραυματισμούς και ανοιχτό κάταγμα κρανίου, ενώ το τρίτο θύμα είχε τραύμα στον ώμο.

Η Tisch δήλωσε ότι ο ύποπτος τραυμάτισε με μαχαίρι κι ένα ακόμη άτομο στην αποβάθρα του σταθμού πριν ανέβει επάνω και επιτεθεί στα άλλα θύματα, σε άλλη αποβάθρα.

Διαβάστε επίσης:

