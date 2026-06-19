Επανέρχεται και επιμένει ο Τραμπ στην κόντρα με τη Μελόνι: Δεν την θέλω ως θαυμάστρια, δεν ήταν εκεί για το ζήτημα του Ορμούζ

Ανένδοτος, παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Ιταλία, παραμένει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τις δηλώσεις του για την Τζόρτζια Μελόνι.

«Ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια. Αλλά δεν τη θέλω ως θαυμάστρια, γιατί δεν ήταν εκεί -ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ- όταν τέθηκε το ζήτημα του Στενών του Ορμούζ», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την Ιταλίδα πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο NBC News.

NEW: In phone call w/@NBCNews, President Trump doubled down on his criticism of Italian PM Giorgia Meloni.



"She was a big fan," he said. "But I don't want her as a fan because she was not there — along with the NATO group — having to do with the Strait." — Gabe Gutierrez (@gabegutierrez) June 19, 2026

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις δηλώσεις του ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτεψε» για να βγάλουν μία φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή «τη λυπήθηκε» για να πάρει την πληρωμένη απάντηση από την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι ούτε η ίδια ούτε η Ιταλία ικετεύουν για ο,τιδήποτε.

«Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ» – Ο Ταγιάνι ακύρωσε επίσκεψη στις ΗΠΑ

Νωρίτερα, ιταλοαμερικανική… σύρραξη προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτευσε να φωτογραφηθούν μαζί στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

Η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε κατάπληκτη για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε μέσω του X ότι ματαιώνει την επίσκεψη, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του Τραμπ εναντίον της πρωθυπουργού.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε ότι η Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Γαλλία, σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κανάλι, το οποίο δεν δημοσιοποίησε την αρχική ηχογράφηση. Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ στρέφει αμέσως τη συζήτηση στην Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;». «Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα», προσθέτει. «Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά την λυπήθηκα».

A rare public war of words between President Trump and Italian PM Giorgia Meloni.



Trump claimed Meloni "begged" him for a photo and said he only agreed because he "felt sorry for her." Meloni fired back, calling the remarks "completely fabricated," saying Italy "never begs," and… pic.twitter.com/GfF2q2ZdmK June 19, 2026

Ως απάντηση στη δημοσιοποίηση αυτή, η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε σήμερα στο X βίντεο στο οποίο δηλώνει «έκπληκτη» γι’ αυτή την «καθαρή επινόηση» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης τον αμερικανό πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ’ ό,τι προς παλιούς, παραδοσιακούς συμμάχους.

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», απάντησε η Μελόνι.

«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια», δήλωσε προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Στήριξη στη Μελόνι και από τον Ματαρέλα

Μάλιστα, και ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα εξέφρασε, με τηλεφώνημα του, την αλληλεγγύη του στην Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η κίνηση αυτή του Ιταλού προέδρου συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο, σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Ψυχοπονιάρης Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα!

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στην εκπομπή Aria che Tira του ιταλικού τηλεοπτικού σταθμού La7 ότι η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτευε» να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) αυτή την εβδομάδα.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ έστρεψε αμέσως τη συζήτηση στην Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;». «Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα», πρόσθεσε. «Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά την λυπήθηκα».

Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του.

Meloni regaña a Donald Trump en la cumbre del G7. pic.twitter.com/MI0wiTmBej — Palo Justo (@PaloJusto) June 17, 2026

Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.

Nuovo attacco di Trump a Meloni dopo il G7: «Mi ha implorato di fare una foto» https://t.co/mRJpiVeBmc — Corriere della Sera (@Corriere) June 19, 2026

Η πρωθυπουργός προκάλεσε επίσης την οργή του Τραμπ υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ αφού ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», μετά τις επικρίσεις του εναντίον του πολέμου.

Trump and Meloni @ G7 in France @SkyTG24 pic.twitter.com/qPLsFLuTh9 — Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) June 17, 2026

Μετά τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ότι οι σχέσεις της με τον Τραμπ δεν έχουν αλλάξει, ότι δεν υπήρξαν «αντεγκλήσεις» και ότι οι δύο ηγέτες κατανοούν τις απόψεις ο ένας του άλλου.

Στη διάρκεια της συνόδου της G7, ο Τραμπ δήλωσε σε συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ότι «εγκαταλείφθηκε» από την Μελόνι. Όταν ο Κόστα ρώτησε αν η Μελόνι και ο Τραμπ τα ξαναβρήκαν, η ιταλίδα πρωθυπουργός είπε «ήμασταν πάντα φίλοι».

Ο Τραμπ χαμογέλασε λέγοντας, «εγκαταλείφθηκα». «Όχι, δεν συνέβη», απάντησε αμέσως γελώντας η πρωθυπουργός.

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