«Πρέπει απλώς να ηρεμήσεις»: Ο Τραμπ είπε στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι μίλησε με το Ισραήλ την Παρασκευή και τους ζήτησε να συμφωνήσουν σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ.

«Πρέπει απλώς να ηρεμείς μερικές φορές και να χρησιμοποιείς το μυαλό σου», φέρεται να είπε ο Τραμπ στο Ισραήλ.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την κατάπαυση του πυρός στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, παρά το γεγονός ότι οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται σε ολόκληρο τον Λίβανο.

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