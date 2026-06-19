Washington Post: Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το Ισραήλ μπορεί να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έντονη πολιτική πίεση για να συνεχίσει τον πόλεμο της χώρας του στον Λίβανο, δήλωσαν νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ στην Washington Post.

Το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να διατηρήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, ένας στόχος που θα παραβίαζε ένα βασικό στοιχείο της νεοσύστατης συμφωνίας που απαιτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα.

Η ανάλυση έρχεται σε μια στιγμή αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει δημόσια το Ισραήλ να μην εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία του Τραμπ.

Την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον νότιο Λίβανο σε απάντηση σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ που σκότωσε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες. Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανέβαλαν τις συνομιλίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν στην Ελβετία την Παρασκευή. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε το ταξίδι του.

Αν ο Νετανιάχου διπλασιάσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στον Λίβανο, όχι μόνο θα απειλήσει το πλαίσιο μιας συμφωνίας που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την Τετάρτη, αλλά θα μπορούσε να διακόψει τη σχέση με έναν Αμερικανό πρόεδρο που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του τύχη.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γαλλία την Τετάρτη για να ανακοινώσει το «μνημόνιο κατανόησης» ΗΠΑ-Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει μια «μικρή διαφωνία για τον Λίβανο» με τον Νετανιάχου και προέτρεψε τον Ισραηλινό ηγέτη να μην «γκρεμίζει ένα κτίριο κάθε φορά που κάποιος που προέρχεται από τη Χεζμπολάχ μπαίνει σε αυτό».

Η νέα έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενόψει των εθνικών εκλογών αυτό το φθινόπωρο, η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου συνδέεται με το να δείξει στο εγχώριο κοινό του ότι δεν θα αποσύρει στρατεύματα από τον Λίβανο και ότι σκοπεύει να κλιμακώσει τις μάχες με τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την έκθεση. Ο αξιωματούχος, όπως και άλλοι που ρωτήθηκαν, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιγράφει επίσης την απογοήτευση του Ισραήλ με τους όρους του ειρηνευτικού μνημονίου Τραμπ, οι οποίοι υπονομεύουν τον ευρύτερο στόχο του να διατηρήσει τη μέγιστη πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην αξιωματούχο.

Η έκθεση μεταφέρει την αντίληψη του Ισραήλ ότι η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητά του να αμυνθεί έναντι της Χεζμπολάχ, δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιμένουν ότι οι όροι δεν εμποδίζουν το Ισραήλ να αντιδράσει κατά της Χεζμπολάχ σε περίπτωση επίθεσης και ότι οι ανησυχίες του Νετανιάχου ωχριούν σε σύγκριση με την ανάγκη ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας και ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ για την αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η έκθεση αντικατόπτριζε ότι οποιαδήποτε αναστολή των εχθροπραξιών ή αποχώρηση από τον Λίβανο θα θεωρηθεί στο Ισραήλ ως ήττα για τον Νετανιάχου, δήλωσε ο νυν αξιωματούχος.

«Η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στον Λίβανο έχει μοναδικό σκοπό την υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών από τις συνεχείς επιθέσεις της Χεζμπολάχ», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κυβέρνησης, απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την ανάλυση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ εξακολουθεί να υποστηρίζει έντονα τις προσπάθειες διάλυσης της Χεζμπολάχ, της ομάδας που ενώθηκε με τον εταίρο της, τη Χαμάς, στην επίθεση κατά του Ισραήλ με ρουκέτες τον Οκτώβριο του 2023.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί, εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της χώρας λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραυλικών επιθέσεων, απαίτησαν από τον Νετανιάχου να αποδεκατίσει τη Χεζμπολάχ, και έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από όλο το εγχώριο πολιτικό φάσμα για την αποτυχία του να εξαλείψει την μαχητική απειλή.

Το 70% των Εβραίων Ισραηλινών υποστηρίζουν την εντατικοποίηση του αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μαΐου από το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, ένα κορυφαίο ισραηλινό think tank, και Ισραηλινοί πολιτικοί αναλυτές λένε ευρέως ότι μια στρατιωτική υποχώρηση θα ερμηνευόταν από τους ψηφοφόρους ως ένδειξη ήττας.

Ακόμα κι αν το Ισραήλ δεν κλιμακώσει τις μάχες στον Λίβανο βομβαρδίζοντας τα νότια προάστια της Βηρυτού, την έδρα της εξουσίας της Χεζμπολάχ, η άρνησή του να αποσύρει στρατεύματα από το νότο της χώρας είναι πιθανό να καταδικάσει την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσφέροντας μια ανεξάρτητη ανάλυση.

«Η συνέχιση της κατοχής μέρους του Λιβάνου είναι μια συνταγή για καταστροφή», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Χωρίς πλήρη ισραηλινή αποχώρηση, η πιθανότητα επανέναρξης των εχθροπραξιών μεταξύ [του ισραηλινού στρατού] και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν βέβαιη».

Οι αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου παραμένουν ακλόνητοι. «Για κάθε δάκρυ που χύνεται από μια Ισραηλινή μητέρα, χίλιες Λιβανέζικες μητέρες θα έπρεπε να κλάψουν. Όλος ο Λίβανος θα έπρεπε να καεί», δήλωσε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο Νετανιάχου διακινδυνεύει «τεράστια τριβή» με τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου κατόπιν παρότρυνσης του Ισραηλινού ηγέτη και σύντομα βρέθηκε μπλεγμένος σε μια σύγκρουση που έχει κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές φυσικού αερίου στα ύψη και έχει δει τον θάνατο 13 Αμερικανών στρατιωτών, δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, πρώην αναλυτής των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών.

«Ο Μπίμπι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση», δήλωσε ο Κιτρινόβιτς, τώρα ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας με έδρα το Τελ Αβίβ, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Βλέπει τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, το ιρανικό καθεστώς, να ενισχύεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ – και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό».

Δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα αυτόν τον μήνα, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Βηρυτού σε απάντηση στις προκλήσεις της Χεζμπολάχ που απειλούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ. Η επίθεση στις 7 Ιουνίου προκάλεσε την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν σε αντίποινα και οι εντάσεις εκτονώθηκαν μόνο όταν παρενέβη ο Λευκός Οίκος. Το Ισραήλ χτύπησε ξανά τη Βηρυτό την Κυριακή, ώρες πριν η κυβέρνηση Τραμπ προωθήσει το μνημόνιο συνεννόησης με την Τεχεράνη.

Ακόμα και μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του παρέμειναν αμετακίντοι, επιμένοντας ότι δεν θα αποσύρουν στρατεύματα από τον νότιο Λίβανο και ότι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν επιθέσεις, ακόμη και αν αυτό εξόργιζε τον Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος είχε μια έντονη αντίδραση.

«Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που συμπαθεί το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, και τυχαίνει να είναι ο αρχηγός κράτους της παγκόσμιας υπερδύναμης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου την Πέμπτη. «Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, δεν θα εξαπέλυα επίθεση στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις καταλαμβάνουν περισσότερα από 200 τετραγωνικά μίλια λιβανέζικου εδάφους και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους – αν και κάποιοι έχουν επιστρέψει – για να δημιουργήσουν αυτό που αποκαλούν μια ερημωμένη «ζώνη ασφαλείας». Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή εκστρατεία από τότε που ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές.

«Θα παραμείνουμε στην ουδέτερη ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Νετανιάχου σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ αυτή την εβδομάδα. Σε ορισμένα ζητήματα, «δεν συμφωνούμε απόλυτα», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στη σχέση του με τον Τραμπ.

Ο Χάρισον Μαν, πρώην αξιωματικός του Αμερικανικού Στρατού που υπηρέτησε ως αναλυτής στην Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας, δήλωσε ότι οι αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αποτυπώνουν ένα βασικό κίνητρο που καθοδηγεί τις πολιτικές αποφάσεις του Νετανιάχου.

«Ο διαρκής πόλεμος – και η εδαφική επέκταση – αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της ισραηλινής πολιτικής εδώ και χρόνια. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι με τις εκλογές να πλησιάζουν, ο Νετανιάχου πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να τα κάνει αυτά καλύτερα από τον αντίπαλό του», είπε ο Μαν.

Αλλά ο Τραμπ έχει επιρροή στο Ισραήλ.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να διακόψουν τα πυρομαχικά, τα καύσιμα αεροσκαφών και την υποστήριξη συντήρησης, περιορίζοντας το εύρος οποιασδήποτε ισραηλινής επίθεσης, να παγώσουν την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών ή να αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος για την προβολή του ισραηλινού εναέριου χώρου, αυξάνοντας το κόστος οποιουδήποτε ισραηλινού πολέμου», είπε ο Μαν.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τέτοιες ενέργειες, αν και ορισμένοι έχουν κάνει αξιοσημείωτα βήματα σε στιγμές έντασης με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ απείλησε το Ισραήλ με κυρώσεις εάν δεν αποσύρει τα στρατεύματα από τη Χερσόνησο του Σινά το 1956. Ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν καθυστέρησε την παράδοση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16 το 1981 σε απάντηση στον αιφνιδιαστικό βομβαρδισμό ενός ιρακινού πυρηνικού αντιδραστήρα από το Ισραήλ. Και ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος δεν έδωσε εγγυήσεις στεγαστικών δανείων σε μια προσπάθεια να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή νέων εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

«Αν με ρωτήσετε, “Έχει ποτέ απειλήσει Αμερικανός πρόεδρος να επιβάλει πραγματικό κόστος και συνέπειες στο Ισραήλ σε πραγματικό χρόνο;” η απάντηση θα ήταν όχι», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος τόσο σε Δημοκρατικές όσο και σε Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις.

Αλλά αν το Ιράν δεν περιορίσει τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, «δεν με νοιάζει τι λέει ο Τραμπ, ο Νετανιάχου θα απαντήσει», είπε.

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