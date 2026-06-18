Μήνυμα Τραμπ για πλήρη εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα – Η συμβουλή Βανς στο υπουργικό του Νετανιάχου: «Ξυπνήστε»

Με μήνυμά του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει την προτροπή να τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις που πηγάζουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ζητώντας εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο Λίβανος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην ΕΙΡΗΝΗ και ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν ομαλά. Οι αγορές απολαμβάνουν αυτό που συμβαίνει με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν μειωθεί πολύ και τις μετοχές να έχουν ανέβει πολύ. Αναμένουμε πλήρη εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Οι Ισραηλινοί «πρέπει να σεβαστούν αυτή την ειρηνευτική διαδικασία»

Νωρίτερα, αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν μερικές φορές εμποδίσει την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που έχει αποτελέσει πηγή απογοήτευσης για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ «απογοητεύεται» μερικές φορές όταν φαίνεται να βρίσκονται «στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης στη συμφωνία και ξαφνικά, συμβαίνει μια μεγάλη έκρηξη σε ένα κέντρο αμάχων στη Βηρυτό και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ χάνουν τη ζωή τους», είπε ο Βανς. «Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αυτό είναι το είδος του πράγματος για το οποίο έχουμε ζητήσει στενότερο συντονισμό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί».

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς το Ισραήλ έχει δεσμευτεί για άλλη μια φορά ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο, παρά το πρώτο σημείο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που ζητά «τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Το Ισραήλ συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, όπου λέει ότι στοχεύει την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ.

Ο Βανς επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, αλλά προέτρεψε τη χώρα να «σεβαστεί αυτήν την ειρηνευτική διαδικασία».

«Οι Ισραηλινοί — όπως όλοι οι άλλοι — πρέπει να σεβαστούν αυτήν την ειρηνευτική διαδικασία που είναι θεμελιωδώς καλή για αυτούς και καλή για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Βανς.

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κατακεραύνωσε τον πανικό του Ισραήλ για τη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που εξακολουθεί να συμπαθεί το Ισραήλ.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι πολλά από τα όπλα του Ισραήλ κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και ότι οι Ισραηλινοί που επικεντρώνονται στην κριτική του Τραμπ πρέπει να «ξυπνήσουν και να μυρίσουν την πραγματικότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα».

Σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποφύγει να επικρίνει τη συμφωνία σε συνομιλίες μαζί του, αλλά πρόσθεσε, «Αυτό που θα πω, και αυτό με ενοχλεί, είναι ότι έχουμε δει ανθρώπους μέσα στο υπουργικό συμβούλιο του Μπίμπι που βγήκαν και επιτέθηκαν στη συμφωνία, και κατά κάποιο τρόπο επιτέθηκαν πολύ προσωπικά στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που συμπαθεί το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και τυχαίνει να είναι ο αρχηγός κράτους της παγκόσμιας υπερδύναμης. Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, δεν θα εξαπέλυα επίθεση στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο».

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