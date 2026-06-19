ΗΠΑ: Ετήσια εκδήλωση στις όχθες ποταμού, μετετράπη σε πεδίο μάχης – Συλλήψεις και τραυματισμοί μετά από μαζική συμπλοκή (Video)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι όχθες του ποταμού Κόνγκαρι, στην κομητεία Κάλχουν της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, όταν συγκέντρωση δεκάδων ατόμων κατέληξε σε μαζική συμπλοκή.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του «Sparkleberry Duck Run», μιας ετήσιας εκδήλωσης στον ποταμό, όπου οι συμμετέχοντες καταφθάνουν με βάρκες και στήνουν σκηνές κατά μήκος της όχθης.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει άνδρες και γυναίκες να εμπλέκονται σε καβγά με γροθιές και σπρωξίματα, ενώ στις σκηνές εμφανίζονται λουόμενοι με μαγιό και μπικίνι να συμμετέχουν στη σύρραξη.

A large fight on the Congaree River over the weekend left multiple people injured and is now under investigation by the Calhoun County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/UMqOIUPV0m — Semitic Jew (@semitic_jew) June 11, 2026

Η τοπική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πέντε ανδρών και μίας γυναίκας για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα, στα μάτια και στο κεφάλι.

Μιλώντας στο WIS-TV, ο σερίφης της κομητείας Κάλχουν, Τόμας Σάμμερς, απέδωσε σημαντικό μέρος της έντασης στην κατανάλωση αλκοόλ. «Το νερό και το ποτό δεν ταιριάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ανάμεσα στους εμπλεκομένους βρίσκονταν και ανήλικοι.

«Το να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους να ανταλλάσσουν γροθιές και να παλεύουν θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ, πολύ άσχημα», τόνισε ο σερίφης, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να υπάρχουν επιπλέον τραυματισμοί που δεν έχουν δηλωθεί στις Αρχές.

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