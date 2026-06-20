Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από συγκρούσεις τρένων σε Μόναχο και Βρετανία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση δύο εμπορικών αμαξοστοιχιών στο Μόναχο τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ατύχημα έρχεται μία ημέρα μετά από αντίστοιχο στη Μ. Βρετανία, όπου ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν έπειτα από σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Μπέντφορντ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε πάνω σε γέφυρα στη βόρεια περιοχή Μίλμπερτσχοφεν της πόλης, όταν τα δύο τρένα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση, δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέπεσαν στον δρόμο κάτω από τη γέφυρα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα τοπική ώρα και στο σημείο έσπευσαν περίπου 60 διασώστες και πυροσβέστες για την επιχείρηση διάσωσης και αποκατάστασης.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν βαγόνια να έχουν καταρρεύσει από τη γέφυρα και να βρίσκονται πάνω στο οδόστρωμα, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Βρετανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ

Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν έπειτα από σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή του Μπέντφορντ.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η σύγκρουση αφορούσε δύο αμαξοστοιχίες της εταιρείας East Midlands Railway, με το περιστατικό να προκαλεί εκτεταμένη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο απολογισμός ανέρχεται σε έναν νεκρό και 89 τραυματίες. Από αυτούς, 28 παραμένουν νοσηλευόμενοι, ενώ εννέα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ενημέρωση της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών.

Το δυστύχημα συνέβη όταν η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κόρμπι – Λονδίνο συγκρούστηκε με τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Νότιγχαμ – Λονδίνο. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, αν και μαρτυρίες επιβατών και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το τρένο από το Κόρμπι ενδέχεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος της άλλης αμαξοστοιχίας.

Επιβάτες περιέγραψαν σκηνές πανικού αμέσως μετά τη σύγκρουση. «Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και στη συνέχεια κραυγές και βογκητά πόνου», ανέφερε ένας από τους επιβαίνοντες, ενώ άλλοι μίλησαν για «σφοδρό χτύπημα» που εκτόξευσε επιβάτες μέσα στα βαγόνια.

Περισσότεροι από 70 πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, ενώ 64 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, με ειδικούς του Κλάδου Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων να συλλέγουν στοιχεία από το σημείο, εξετάζοντας τα συστήματα καταγραφής των τρένων, τις επικοινωνίες και το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό.

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