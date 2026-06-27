Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Συνεχίζει να χάνει έδαφος το ΠΑΣΟΚ, υποχώρηση και για Καρυστιανού

Εδραιώνεται και απομακρύνεται δημοσκοπικά το δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα όπως προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση της GPO.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να χάνει έδαφος, ενώ σημάδια υποχώρησης δείχνει και η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού μετά τη μεγάλη άνοδο των προηγούμενων μηνών.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά», ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, ενώ έπονται η Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%.

Κέρδη εμφανίζει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση και ενισχύεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες, ενώ πτωτική πορεία παρουσιάζει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά και να διεκδικεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας. Παράλληλα, η πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση στην κοινή γνώμη.

Η εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

Άλλο: 4,7% (3,4%)

Η πρόθεση ψήφου

ΝΔ: 26% (Ιούν. 25%)

ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

ΚΚΕ: 8% (7,5%)

«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)

«Νίκη»: 1% (1,4%)

Άλλο: 4,1% (2,9%)

Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)

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