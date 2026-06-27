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27.06.2026 18:07

«Κόντρα» Σδούκου – Τσουκαλά για την κατάργηση του β’ γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές

27.06.2026 18:07
Sdoukou Tsoukalas

Στα περί «ταλαιπωρίας» της Αλεξάνδρας Σδούκου με αφορμή την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, απάντησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ., Κώστας Τσουκαλάς μέσω ανάρτησής του στο facebook:

«Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η δημοκρατική διαδικασία της εκλογής δήμαρχου και περιφερειάρχη είναι… ταλαιπωρία και η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής είναι η λύση. Καταλάβαμε.

Η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα πως η Δημοκρατία είναι… ταλαιπωρία για τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να την αποφύγει.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από φορέα αυτονομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας να την μετατρέψει στο μακρύ χέρι του μονοκομματικού κράτους που επιθυμεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με τις μαθηματικές πατέντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Δέσμευσή μας η κατάργησή του».

Απαντώντας η Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας στον κ. Τσουκαλά δήλωσε σχετικά:

«Το γαρ πολύ της δημοσκοπικής θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει πως δεν άκουσε ότι αναφέρθηκα σε σύστημα συμπληρωματικής ψηφοφορίας. Ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι η τελική απόφαση για το ποιος ή ποια θα είναι δήμαρχος γίνεται με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών.

Ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν νοιάζονται για τη συμμετοχή των πολιτών, μόνο για το ποια παζάρια μπορεί να τους εξασφαλίσουν κάποιο δήμαρχο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία, ας μην ρωτά μόνο τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 18:09
Sdoukou Tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόντρα» Σδούκου – Τσουκαλά για την κατάργηση του β’ γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές

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