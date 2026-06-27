Τσίπρας: Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι εθνική αναπτυξιακή στρατηγική – «Κομμένη η πλάκα» το μήνυμα στις τράπεζες

«Διαφθορά ή εντιμότητα; Στασιμότητα ή αλλαγή πολιτικής;». Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών είπε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην πρώτη, πανηγυρική, συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μια συνολική πλατφόρμα με τις βασικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα κινηθεί το κόμμα προκειμένου να υπηρετήσει ένα νέο παράδειγμα πολιτικής αλλά και το σχέδιο για την αλλαγή πολιτικής με έμφαση στην οικονομία.

Σε αυτό το πεδίο, μεταξύ άλλων παρουσίασε ένα τρίπτυχο για την εξεύρεση πόρων προκειμένου να στηριχθεί η οικονομία, που περιλαμβάνει:

· την καταπολέμηση της διαφθοράς – ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του ότι η διαφθορά είναι ένας «αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε οικογένεια» και πως η μάχη αυτή δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση αλλά εθνική αναπτυξιακή στρατηγική

· τη δίκαιη φορολογία, με φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και

· την αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα για το οποίο είπε ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης στην κοινωνία – μεταξύ άλλων, έστειλε μηνύματα για τον αναβαλλόμενο φόρο.

Εξηγώντας την αλλαγή πολιτικής έκανε λόγο για μια «ηθική επανάσταση» που θα απαντάει στην διαφθορά για την οποία είπε δεν είναι μόνο η παρανομία και τα σκάνδαλα αλλά ένα «σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους».

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που όπως είπε συνιστά τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία, η απάντηση δεν πρέπει να είναι ο θυμός, αλλά ένας «νέος Πατριωτισμός» που σημαίνει «να βάζουμε το μεγάλο Εμείς, πάνω από το μικρό Εγώ, Να βάζουμε την Ελλάδα πάνω από κάθε προσωπική ή κομματική σκοπιμότητα».

«Δεν έχουμε χορηγούς, στηριζόμαστε μόνο στα μέλη και τους εθελοντές μας»

Μιλώντας για την ΕΛ.Α.Σ. είπε ότι το μεγαλύτερο της επίτευγμα από τις 26 Μαΐου μέχρι σήμερα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά ότι επανέφερε την αισιοδοξία στην κοινωνία, και ότι σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα. «Δεν κατοχυρώθηκε μόνο ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών» αλλά «αναδιάταξε τους πολιτικούς συσχετισμούς» κι «έκανε ξανά ρεαλιστική την προοπτική της πολιτικής αλλαγής».

Επανέλαβε την προειδοποίηση ότι ο δρόμος για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δε θα είναι εύκολος, αλλά θα συναντήσει «αντιστάσεις» κι επιθέσεις». Μία από τις δυσκολίες και το ζήτημα της χρηματοδότησης του κόμματος, ζήτημα για το οποίο προανήγγειλε την έναρξη καμπάνιας οικονομικής εξόρμησης, επισημαίνοντας πως το κόμμα δεν έχει κρατική επιχορήγηση, ούτε περιουσιακά στοιχεία, ούτε τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων.

«Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς» διεμήνυσε πάσα κατεύθυνση, χαρακτηρίζοντας αστείο «αυτοί που έχουν χρέη πάνω από ένα δις στις τράπεζες δανεικά κι αγύριστα, τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με δημόσιο χρήμα» να «ρωτάνε εμάς “πού βρήκατε τα λεφτά”». «Έχουν πολύ μεγάλο θράσος» είπε, και «τους απαντάμε, πως εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών, των χιλιάδων εθελοντών, των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε μας. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν».

Οι 5 παρεμβάσεις για άμεση ανακούφιση

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες της κοινωνίας και τις απαντήσεις που καλείται να δώσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανέφερε πως η κοινωνία «κουράστηκε να ακούει ότι όλα πηγαίνουν καλά, όταν η ίδια βιώνει το αντίθετο» και πως «δεν ζητά θαύματα» αλλά ασφάλεια, αξιοπρέπεια, να προγραμματίζει τη ζωή της, να μπορεί κάθε άνθρωπος να ζει από τη δουλειά του.

Απέναντι σε αυτό που όπως είπε είναι «το μεγαλύτερο κοινωνικό αίτημα» σήμερα, παρουσίασε τις πέντε εμβληματικές παρεμβάσεις που η ΕΛ.Α.Σ. έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο και «μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας»:

1. Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους.

2. 30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις

3. Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων)

4. Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο Σύστημα Εισαγωγής

5. Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία

Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης, που όπως είπε δεν αρκούν, ο Αλέξης Τσίπρας παρέπεμψε στην ανάγκη αλλαγής της στρατηγικής για την οικονομία και την ανάπτυξη.

Αναπτυξιακά εργαλεία και φορολόγηση του 1%

Αφού σημείωσε πως «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» τόνισε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει μόνιμα υψηλότερα εισοδήματα αν δεν παράγει περισσότερο πλούτο». Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης – για το οποίο επανέλαβε ότι η κυβέρνηση «σπατάλησε την ευκαιρία» – επισήμανε ότι η χρηματοδότησή του τελειώνει, αλλά «το παραγωγικό μοντέλο παραμένει ίδιο και χειρότερο», επομένως το ερώτημα είναι «ποιο θα είναι το νέο αναπτυξιακό εργαλείο « και ποιο «το μεγάλο εθνικό σχέδιο της επόμενης δεκαετίας»;

Επειδή όπως είπε «δεν μπορούμε να περιμένουμε κάθε λίγα χρόνια μια νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να κινηθεί η οικονομία» πρότεινε τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης ως νέου εθνικού εργαλείου ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα – που μίλησε για την ανάγκη εθνικής στρατηγικής στην οικονομία που θα υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους– στόχος του Ταμείου αυτού θα είναι η σύγκλιση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, να υπάρχει συνέχεια όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, να δημιουργεί νέο πλούτο.

Μιλώντας για το κοινωνικό πρόσημο της ανάπτυξης είπε ότι αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από δικαιοσύνη, μείωση των ανισοτήτων, ίσες ευκαιρίες, κοινωνική κινητικότητα, δίκαιη φορολογία, ισχυρό κοινωνικό κράτος, αξιοπρεπείς μισθούς, προστασία της εργασίας.

«Δεν μπορεί το 99% να χρηματοδοτεί διαρκώς τα προνόμια του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων που κατέχει το 30% του πλούτου στη χώρα μας» τόνισε προσθέτοντας πως «το 1% των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων που έχουν πάνω από το 80% της επιχειρηματικής κερδοφορίας στη χώρα μας».

«Πού θα βρούμε τα λεφτά» – Ο αόρατος φόρος

Στο πάγιο ερώτημα πού θα βρεθούν οι πόροι ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι τα λεφτά θα βρεθούν από την καταπολέμηση της διαφθοράς λέγοντας σχηματικά ότι «θα τα βρούμε στη δικαιοσύνη και την εντιμότητα».

Ζητούμενο για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να καταστεί σαφές πως η διαφθορά έχει δημόσιο κόστος» και για να το κάνει ακόμα πιο γλαφυρό ανέφερε πως η διαφθορά «είναι ένας αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια» όταν αγοράζει ακριβότερα προϊόντα, όταν ανοίγει του λογαριασμούς του ρεύματος, όταν περιμένει μήνες για μια δημόσια υπηρεσία.

Τράπεζες – Κομμένη η πλάκα

Από το «μενού» δε θα μπορούσαν να λείπουν οι τράπεζες για τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να στείλει αυστηρά μηνύματα λέγοντας πως έχουν «μια μεγάλη εκκρεμότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία» που στήριξε το τραπεζικό σύστημα στις πιο δύσκολες στιγμές, με θυσίες, φόρους και περιορισμούς

Σήμερα, είπε, είναι η ώρα και το τραπεζικό σύστημα να ανταποδώσει με στήριξη στην πραγματική οικονομία και χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευκόλυνση των πολιτών στην απόκτηση στέγης, ενίσχυση της καινοτομίας και χρηματοδότηση της παραγωγής. Αντί αυτού, όμως, επισήμανε οι τράπεζες «λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους».

«Όταν ο μέσος όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην ΕΕ είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ», σημείωσε «στην Ελλάδα είναι κοντά στο 2%, εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων». Αλλά και εξαιτίας του ότι «οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Δεν πληρώνουν ευρώ αλλά μοιράσανε φέτος 2, 8 δις κέρδη στους μετόχους. 0 φόρος στο δημόσιο ταμείο».

«Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει» διεμήνυσε σηκώνοντας τους τόνους στην ομιλία του προσθέτοντας πως «ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, αντί για το 2035 που σχεδιάζουν, το 2028. Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν».

«Πάντως εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε» κατέληξε.

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