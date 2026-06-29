Νέα παρέμβαση Σαμαρά μετά την αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων – Το μήνυμα προς την κυβέρνηση

Ως «γενναίο βήμα» που εκπληρώνει ένα «ιστορικό χρέος», χαρακτηρίζει ο Αντώνης Σαμαράς την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Παράλληλα καλεί την κυβέρνηση «να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της» και για την αναγνώριση από το Ισραήλ και της «γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας μιλά για «αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν».

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα.

Δηλαδή την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού.

Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».

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