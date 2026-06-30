Υπουργικό Συμβούλιο: Σήμερα «κληρώνει» για την ηγεσία του Αρείου Πάγου – Ποιους θα προτείνει ο Φλωρίδης

Με τις επιλογές της νέας ηγεσίας της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο πραγματοποιείται συνεδρίαση στις 11 το πρωί του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται και ο… προγραμματισμός για το επόμενο εξάμηνο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί την επιλογή του Παναγιώτη Λυμπερόπουλου για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Ευάγγελου Μπακέλα για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα εισηγηθεί την επιλογή του νέου Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος θα παρουσιάσουν τις βασικές προτεραιότητες ανά υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με την κυβέρνηση να λέει εμμέσως πλην σαφώς ότι το βάρος πέφτει στο έργο και στα παραδοτέα και ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για εκλογές το φθινόπωρο – παρότι στο «γαλάζιο» στρατόπεδο πυκνώνουν οι φήμες υπέρ αυτού του ενδεχομένου.

Τα… παραδοτέα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της εισήγησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός, λένε οι πληροφορίες, θα ζητήσει να μην υπάρξει καμία χαλάρωση μέσα στο καλοκαίρι και το κάθε υπουργείο να «τρέξει» τις προγραμματισμένες του υποχρεώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί στη βάση του συνθήματος «το είπαμε, το κάναμε» και, ως εκ τούτου θα ζητήσει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ασκήσει εκ νέου κριτική στην αντιπολίτευση, με έμφαση στις εξαγγελίες της για την οικονομία, τονίζοντας ότι επιμένουν σε παλιές και ακοστολόγητες λύσεις, την ώρα που η κυβέρνηση προχωρά σε κινήσεις – όπως η συμφωνία με τους παράγοντες της αγοράς – που έχουν άμεσα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

H ατζέντα του Υπουργικού περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

–Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026

–Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

–Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 – απολογισμό και επόμενα βήματα

–Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

–Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό ‘Αννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος

–Παρουσίαση από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του φορέα ίσης μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500

–Παρουσίαση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου

–Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

–Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή προέδρου και αντιπροέδρων του νομικού συμβουλίου του κράτους.

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