Μαρία Καρυστιανού: Μας έχει λείψει ο πολιτισμός – Θαρρείς κάποιοι πάνε να τον βγάλουν από τα σχολεία

Δηλώσεις έκανε η Μαρία Καρυστιανού στο περιθώριο συναυλίας στη μνήμη του Μίμη Πλέσσα στο δήμο Θερμαϊκού.

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είπε: «Μας έχει λείψει ο πολιτισμός.

Θαρρείς κάποιοι πάνε να τον βγάλουν από τα σχολεία και από τη ζωή μας.

Και μετά από αυτό που περάσαμε με τον covid μεγάλο πρόβλημα για τον πολιτισμό».

Είπε ότι χαιρετίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία και ερωτηθείσα αν προτιμάει το θέατρο ή τον κινηματογράφο είπε: «Το θέατρο. Όχι ότι δεν αγαπώ τον κινηματογράφο, τον παλιό κλασικό, αλλά το θέατρο έχει μια μαγεία μοναδική».

Τόνισε ότι στο πρόγραμμά του κόμματός της ο πολιτισμός μπαίνει στα σχολεία και με θέατρο και συναυλίες.

«Εύχομαι πραγματικά όλες οι προσπάθειές σας να καταλήξουν εκεί που θέλετε και να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα».

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