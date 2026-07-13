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13.07.2026 09:00

Γιώργος Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα ο ηθοποιός

13.07.2026 09:00
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Σε μονάδα εμφραγμάτων νοσηλεύεται ο Γιώργος Ματαράγκας, όπως γνωστοποίησε συγγενικό του πρόσωπο, υπογραμμίζοντας ότι ο ηθοποιός δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και παρακολουθείται από τους γιατρούς προληπτικά, έπειτα από ελαφρυ έμφραγμα που πέρασε την Παρασκευή.

Στη σχετική ανάρτηση, αναφέρεται ότι ο ίδιος είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, ενώ η υγεία του δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

«Επειδή όλοι ξέρουμε τη βρόμικη δουλειά μερικών δήθεν ενημερωτικών sites, που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησα καλό να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς. Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκευθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα. Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους» γράφει χαρακτηριστικά η κα. Κωνσταντά στην ανάρτηση της.

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