Μαγνησία: Αυτοκίνητο τράκαρε με… αγριογούρουνο

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Τυχερή στάθηκε μία γυναίκα ηλικίας 30 ετών στην Μαγνησία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με το e-thessalia, όλα έγιναν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Η 30χρονη κατευθύνονταν με το ΙΧ της από τον Βόλο στο Βελεστίνο, όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά της το αγριογούρουνο.

Μπορεί η αντίδρασή της να ήταν άμεση και να πάτησε φρένο, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση με το ζώο.

Δεν τραυματίστηκε η οδηγός -Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με την οδηγό να γλιτώνει τα χειρότερα και να μην τραυματίζεται. Βέβαια, το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αγριογούρουνο στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου, με τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως τις βραδινές ώρες.

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