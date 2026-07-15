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15.07.2026 09:25

Τι ισχύει με τα κατοικίδια στα πλοία: Οι κανόνες, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

15.07.2026 09:25
skylos elvetia
Air Zermatt/AP

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Η περίοδος των αδειών ξεκίνησε και δεν είναι λίγοι αυτοί που παίρνουν μαζί το κατοικίδιό τους στο νησί για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η σωστή προετοιμασία για ταξίδι με πλοίο με τον τετράποδο φίλο μας περιλαμβάνει την έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και την κατανόηση των περιορισμών ανάλογα με το μέγεθος του ζώου.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021, όλοι οι επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα συνοδευόμενοι από τα κατοικίδιά τους έχουν την υποχρέωση να το δηλώνουν ρητά κατά τη διαδικασία της κράτησης και της έκδοσης των εισιτηρίων τους.

Τα ζώα συντροφιάς καταγράφονται πλέον υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων των ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες εκδίδουν ένα μηδενικό εισιτήριο, δηλαδή χωρίς επιπλέον οικονομική χρέωση, για τη μεταφορά τους.

Η έκδοση εισιτηρίου για το ζώο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πάνω στο πλοίο μετά την επιβίβαση. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξασφάλιση της θέσης τόσο για τους ίδιους όσο και για το κατοικίδιό τους, αρκετά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του δρομολογίου.

Τι στοιχεία δηλώνεις για το κατοικίδιό σου

Για την επιτυχή έκδοση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι κηδεμόνες καλούνται να συμπληρώσουν ορισμένα βασικά στοιχεία, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε σε έντυπη φόρμα, ανάλογα με τις διαδικασίες της εκάστοτε εταιρείας.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τον αριθμό του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου, τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (μικροτσίπ), την κατηγορία στην οποία ανήκει το ζώο, όπως για παράδειγμα ζώο συντροφιάς, θεραπείας ή βοηθείας, καθώς και το μέγεθός του, το οποίο διαχωρίζεται σε μεγάλο για ζώα άνω των 10 κιλών και μικρό-μεσαίο για ζώα έως 10 κιλά.

Προκειμένου να επιτραπεί η επιβίβαση, είναι απαραίτητο το ζώο να έχει πραγματοποιήσει όλα τα υποχρεωτικά από τον νόμο εμβόλια (ειδικά αυτό κατά της λύσσας), τα οποία πρέπει να πιστοποιούνται γραπτώς.

Ο συνοδός φέρει την πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την τήρηση των κανόνων υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου, έχοντας πάντα μαζί του το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ένας μεμονωμένος επιβάτης έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει συνοδεύοντας έως και 5 κατοικίδια ζώα των οποίων είναι ο επίσημος κηδεμόνας.

Πότε ΔΕΝ είναι απαραίτητο το βιβλιάριο υγείας

Παρά τον γενικό κανόνα που επιβάλλει την κατοχή και επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας σε κάθε θαλάσσια μετακίνηση, υφίσταται μια σημαντική και συγκεκριμένη εξαίρεση.

Για όλα τα ταξίδια που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αργοσαρωνικού, η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του κατοικιδίου δεν είναι απαραίτητη για την επιβίβαση στο πλοίο, διευκολύνοντας έτσι τις σύντομες και συχνές μετακινήσεις προς τους κοντινούς αυτούς προορισμούς.

Αντίστοιχα, δεν χρειάζεται να κλειστεί και το μηδενικό εισιτήριο για τα κατοικίδια σε ταξίδια στην Αίγινα, το Αγκίστρι, τον Πόρο, τα Μέθανα, την Ύδρα και τις Σπέτσες.

Οι κανόνες που ισχύουν μέσα στο πλοίο για τα κατοικίδια

Η ισχύουσα νομοθεσία προχωρά σε έναν σαφή διαχωρισμό των ζώων συντροφιάς με κριτήριο το βάρος τους.

Τα μεγαλόσωμα ζώα, δηλαδή εκείνα που ξεπερνούν τα 10 κιλά, απαγορεύεται αυστηρά να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών, καθώς και στους εσωτερικούς χώρους στάθμευσης των οχημάτων.

Η μετακίνησή τους επιτρέπεται αποκλειστικά στα ανοιχτά καταστρώματα του πλοίου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δεμένα με λουρί ή ειδικό ιμάντα και βρίσκονται υπό τη διαρκή και άμεση επίβλεψη του συνοδού τους.

Οι εναλλακτικές επιλογές για το ταξίδι τους περιλαμβάνουν την παραμονή στο ανοιχτό κατάστρωμα μέσα σε ειδικό καλάθι μεταφοράς ή με λουρί, τη χρήση των ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών του πλοίου, για τα οποία συστήνεται έγκαιρη κράτηση λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, ή τη διαμονή σε ειδικές καμπίνες (pet cabins) που διαθέτουν ορισμένα πλοία.

Τα μικρόσωμα κατοικίδια, συμπεριλαμβανομένων γατών και κουνελιών, μπορούν να βρίσκονται και στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, εφόσον μεταφέρονται μέσα στα ειδικά κλουβιά μεταφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμβατικά πλοία διαθέτουν συχνά ειδικό χώρο για την υγιεινή των ζώων, σε αντίθεση με τα ταχύπλοα και τα ιπτάμενα δελφίνια, όπου οι περιορισμοί είναι μεγαλύτεροι.

Στα ταχύπλοα επιτρέπεται κατά κανόνα η μεταφορά μόνο μικρόσωμων κατοικιδίων κάτω των 10 κιλών, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να ταξιδεύουν μέσα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς.

Η παραμονή οποιουδήποτε ζώου μέσα στο γκαράζ του πλοίου απαγορεύεται ρητά τόσο από τον Νόμο 4830/2021 όσο και από τους κανονισμούς ασφαλείας όλων των ναυτιλιακών εταιρειών.

Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στα αμπάρια, σε συνδυασμό με την έντονη συγκέντρωση καυσαερίων και την έλλειψη επαρκούς φυσικού αερισμού, δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει μοιραία θερμοπληξία ή ασφυξία στο ζώο μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

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