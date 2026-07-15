Απόστολος Γκλέτσος: «Η δήλωση για το ψάρι ήταν στρατηγική κίνηση – Ήθελα να στηρίξω κάποιους ανθρώπους και να πατήσουμε την πατριαρχία» (Video)

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Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο “AnesTea The Podcast” του Ανέστη Ευαγγελόπουλου παραχώρησε ο Απόστολος Γκλέτσος ο οποίος -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στην περιβόητη ατάκα του ότι «το ψάρι ψήνεται και από τις δυο πλευρές», επισημαίνοντας ότι δεν επρόκειτο για μια δήλωση αυθόρμητη, αλλά σχεδιασμένη και με συγκεκριμένο σκοπό.

Όπως εξήγησε, η ατάκα αυτή δεν προέκυψε αυθόρμητα αλλά συνειδητά και μάλιστα, αφού είχε προηγηθεί σχετική συζήτηση με την οικογένειά του.

Πρόθεσή του -όπως είπε- ήταν να περάσει ένα μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά που αντιμετωπίζουν βία ή άσχημες συμπεριφορές από την την οικογένειά τους, λόγω της σεξουαλικής ταυτότητάς τους…

«Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα. Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω, άστο εκεί, άστο εκεί» είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία, τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα. Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει να τον σκοτώσει; Το 2012 να καταγγείλω εγώ ως τρίτος και να πάνε στο σπίτι και να πουν οτι υπάρχει bullying… Κινδύνευαν ζωές, δεν καταλαβαίνεις για τι μιλάμε και τι γίνεται στην επαρχία» είπε στη συνέχεια.

Δείτε το απόσπασμα στο 32:35‘

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