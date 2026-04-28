ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 08:52
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

28.04.2026 06:25

Καιρός: Ακόμα ένα τριήμερο κοντομάνικου… πριν τη θερμοκρασιακή «βουτιά»!

kairos zesti

Με την κακοκαιρία “Erminio” μας υποδέχθηκε ο Απρίλης, με μια σημαντική ψυχρή εισβολή φαίνεται πως θα μας αποχαιρετήσει, δίνοντας τη σκυτάλη στον Μάιο.

Αυτές τις μέρες η άνοιξη κυριαρχεί, όμως η απότομη μεταβολή του καιρού δεν θα αργήσει να έρθει, καθώς η ατμόσφαιρα δεν αναγνωρίζει αργίες και μας ετοιμάζει ανατροπή για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, το σκηνικό θα παραμείνει ανοιξιάτικο με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και μέτριας έντασης ανέμους. Από εκεί και πέρα όμως, η άνοιξη μας τα… γυρνάει, με μια ψυχρή κάθοδο που θα «εκθρονίσει» τις υψηλές θερμοκρασίες και θα μας επαναφέρει στο γκρίζο.

Από την Παρασκευή περιμένουμε σαφή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα αγγίξει ακόμα και τους 8°C σε όλη τη χώρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μεσημέρι ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνά τους 14-16°C, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Στα δυτικά και νότια τμήματα η πτώση θα είναι μεν αισθητή αλλά κάπως πιο συγκρατημένη, με τις μέγιστες τιμές στους 17-19°C. Η ψύχρα θα επεκταθεί νοτιότερα το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή το κύμα ψύχους θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα δυσκολέψουν την κατάσταση, πνέοντας ενισχυμένοι στα 7-8 μποφόρ, ενώ οι βροχές θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα. Το πιο εντυπωσιακό; Ο Μάιος αναμένεται να μας υποδεχθεί ακόμα και με λίγα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά μας!

Στα σημερινά όμως, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν λίγα σύννεφα, τα οποία θα δώσουν τοπικές βροχές στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού, στην Πίνδο, την κεντρική Πελοπόννησο, καθώς και στη δυτική και βόρεια Μακεδονία. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 21-23°C στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε Ρόδο, Αττική, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και Άρτα θα ακουμπήσει τους 24-26°C.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9-10 έως τους 24-25°C.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα για ψιχάλες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και αργότερα νότιοι έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 8 έως 21-22°C.

Αύριο Τετάρτη θα διατηρηθεί η ζέστη και η ηλιοφάνεια, με τις κλασικές πλέον θερμικές βροχές στα ορεινά. Την Πέμπτη όμως, από το απόγευμα και από τα βόρεια, ξεκινά η σταδιακή μεταβολή με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Λόγω της φύσης της εποχής, είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί ως προς τις ακριβείς λεπτομέρειες της κατανομής των βροχών, για να δούμε αν και με τι συνθήκες θα καταφέρουμε τελικά να φτιάξουμε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι μας. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς η πρόγνωση θα ανανεώνεται καθημερινά!

NEA DIMOKRATIA SYGGROY
genna_ptisi
kimmel
kostas-tournas-new
komision ee
ilikiomenoi-new
skorda-athanasiadis-eksot
VANCE NEW
stegastika daneia 77- new
