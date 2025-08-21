Χριστίνα Αλούπη: Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου (Video)

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» παραχώρησε η Χριστίνα Αλούπη, η οποία μίλησε για τον γάμο της αλλά και για μετάβαση από τον χώρο του μόντελινγκ στην τηλεόραση.

«Επαγγελματικά είμαι σε μια περίοδο που ψάχνομαι με διάφορα πράγματα. Δεν βιάζομαι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να κάνω μια σωστή κίνηση για μένα και για την οικογένειά μου. Σπάνια κάνουμε κοινές εμφανίσεις με τον άντρα μου, γι’ αυτό όλο συζητιέται ο γάμος μας» είπε αρχικά.

«Δεν προβάλλω καθόλου το γάμο μου μέσα από τα social media. Δεν γίνεται μια μακροχρόνια σχέση να μην περάσει κρίση. Είναι πολύ δύσκολο η πορεία μας σχέσης να είναι μονίμως παράλληλη», πρόσθεσε αρχικά η Χριστίνα Αλούπη.

Η Χριστίνα Αλούπη είπε στη συνέχεια: «Ήταν πολύ δύσκολο το πέρασμα από το μόντελινγκ σε έναν άλλο χώρο. Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου και πάλευα να το βγάλω από πάνω μου».

