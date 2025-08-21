search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 11:49

Pamela Anderson για Liam Neeson: «Είναι τόσο γλυκός που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς»

21.08.2025 11:49
PAMELA_LIAMNISSON

Το ειδύλλιο τους έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους και όχι μόνο. Η χημεία τους είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και η Πάμελα Άντερσον με τον Λίαμ Νίσον φαίνεται ότι ζουν έναν έρωτα δυνατό.

Η 58χρονη σταρ και ο 73χρονος ηθοποιός πυροδότησαν σενάρια ρομαντικής σχέσης όταν εμφανίστηκαν με απρόσμενη τρυφερότητα στα κόκκινα χαλιά, κατά την προώθηση της νέας τους ταινίας «Τρελές Σφαίρες».

Οι φήμες φούντωσαν ενώ μια πηγή εαποκάλυψε στη Daily Mail ότι οι δυο τους «βγαίνουν εδώ και καιρό».

Σε νέα συνέντευξή της στο ΟΚ!, η Πάμελα Άντερσον μίλησε πιο ανοιχτά και παραδέχτηκε ότι «δεν μπορείς να μην ερωτευτείς» τον Λίαμ Νίσον.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Είναι πραγματικός τζέντλεμαν, τόσο γλυκός, γοητευτικός, γενναιόδωρος, υποστηρικτικός, που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς. Έχουμε χημεία και εκτός γυρισμάτων. Έχει χιούμορ μικρού παιδιού, είναι αστείος. Στις πρόβες γελούσαμε πολύ».

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε και από φίλους της ηθοποιού, που τόνισαν ότι ο Λίαμ Νίσον κάνει συχνά τρυφερές κινήσεις, όπως να της στέλνει λουλούδια, αλλά και να περνά χρόνο με τους γιους και τα σκυλιά της. Παρά την απόσταση, οι δυο τους διατηρούν τη σχέση τους ιδιωτική, συναντιούνται συχνά στο σπίτι της στον Καναδά, όπου ο Λίαμ Νίσον απολαμβάνει την «αντι-Χολιγουντιανή» καθημερινότητά της με μαγείρεμα και κηπουρική.

Οι φήμες είχαν φουντώσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Λίαμ Νίσον είχε δηλώσει στο People: «Είμαι τρελά ερωτευμένος με την Πάμελα. Είναι υπέροχη, χωρίς ίχνος εγωισμού, αστείa και απίστευτα εύκολη στη συνεργασία». Η ίδια τον έχει χαρακτηρίσει «τέλειο τζέντλεμαν», προσθέτοντας ότι «φέρνει στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό σου με σεβασμό, καλοσύνη και βάθος εμπειρίας».

Ο Λίαμ Νίσον, σε συνεντεύξεις του, δεν δίστασε να αστειευτεί ότι το αγαπημένο του κομμάτι από τα γυρίσματα της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» ήταν οι ερωτικές σκηνές με την Πάμελα Άντερσον, οι οποίες γυρίστηκαν με τη βοήθεια συντονίστριας ερωτικών σκηνών. Σύμφωνα με τη Sun, μάλιστα, ο ηθοποιός είπε πως η υπεύθυνη αποχώρησε αστειευόμενη, λέγοντας «είναι πολύ καυτό για μένα, πάω για καφέ».

Διαβάστε επίσης:

Μαλέσκου για Μενεγάκη: «Δεν νομίζω ότι θα συναντιόμασταν ποτέ, δεν θα το επεδίωκα εγώ σίγουρα»

Η κόρη της Wynonna Judd καταγγέλλει ότι βιάστηκε από τον πρώην πατριό της και κατηγορεί τη μητερα της για συγκάλυψη

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palia_vouli_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παλιά Βουλή: Με φως λούστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά (Photos)

kinito new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η κυβέρνηση βάζει υποχρεωτικά δική της εφαρμογή μηνυμάτων σε όλα τα κινητά και τα τάμπλετ από 1η Σεπτεμβρίου

zelensky_2108_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι «ναρκοθετεί» τη συνάντηση με τον Πούτιν – Θέτει ως προϋπόθεση τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

papaligoura_antigoni
ΘΕΑΤΡΟ

Στο Ηρώδειο η «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαληγούρα

metro-andras-syrmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:37
palia_vouli_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παλιά Βουλή: Με φως λούστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά (Photos)

kinito new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η κυβέρνηση βάζει υποχρεωτικά δική της εφαρμογή μηνυμάτων σε όλα τα κινητά και τα τάμπλετ από 1η Σεπτεμβρίου

zelensky_2108_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι «ναρκοθετεί» τη συνάντηση με τον Πούτιν – Θέτει ως προϋπόθεση τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

1 / 3