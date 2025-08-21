Pamela Anderson για Liam Neeson: «Είναι τόσο γλυκός που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς»

Το ειδύλλιο τους έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους και όχι μόνο. Η χημεία τους είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και η Πάμελα Άντερσον με τον Λίαμ Νίσον φαίνεται ότι ζουν έναν έρωτα δυνατό.

Η 58χρονη σταρ και ο 73χρονος ηθοποιός πυροδότησαν σενάρια ρομαντικής σχέσης όταν εμφανίστηκαν με απρόσμενη τρυφερότητα στα κόκκινα χαλιά, κατά την προώθηση της νέας τους ταινίας «Τρελές Σφαίρες».

Οι φήμες φούντωσαν ενώ μια πηγή εαποκάλυψε στη Daily Mail ότι οι δυο τους «βγαίνουν εδώ και καιρό».

Σε νέα συνέντευξή της στο ΟΚ!, η Πάμελα Άντερσον μίλησε πιο ανοιχτά και παραδέχτηκε ότι «δεν μπορείς να μην ερωτευτείς» τον Λίαμ Νίσον.

Pamela Anderson, 58, admits 'you can't help fall in love' with Liam Neeson, 73, as she opens up about their 'chemistry' after it was revealed they've been dating 'for a while' https://t.co/KN9RIj4izH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 20, 2025

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Είναι πραγματικός τζέντλεμαν, τόσο γλυκός, γοητευτικός, γενναιόδωρος, υποστηρικτικός, που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς. Έχουμε χημεία και εκτός γυρισμάτων. Έχει χιούμορ μικρού παιδιού, είναι αστείος. Στις πρόβες γελούσαμε πολύ».

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε και από φίλους της ηθοποιού, που τόνισαν ότι ο Λίαμ Νίσον κάνει συχνά τρυφερές κινήσεις, όπως να της στέλνει λουλούδια, αλλά και να περνά χρόνο με τους γιους και τα σκυλιά της. Παρά την απόσταση, οι δυο τους διατηρούν τη σχέση τους ιδιωτική, συναντιούνται συχνά στο σπίτι της στον Καναδά, όπου ο Λίαμ Νίσον απολαμβάνει την «αντι-Χολιγουντιανή» καθημερινότητά της με μαγείρεμα και κηπουρική.

Οι φήμες είχαν φουντώσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Λίαμ Νίσον είχε δηλώσει στο People: «Είμαι τρελά ερωτευμένος με την Πάμελα. Είναι υπέροχη, χωρίς ίχνος εγωισμού, αστείa και απίστευτα εύκολη στη συνεργασία». Η ίδια τον έχει χαρακτηρίσει «τέλειο τζέντλεμαν», προσθέτοντας ότι «φέρνει στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό σου με σεβασμό, καλοσύνη και βάθος εμπειρίας».

Ο Λίαμ Νίσον, σε συνεντεύξεις του, δεν δίστασε να αστειευτεί ότι το αγαπημένο του κομμάτι από τα γυρίσματα της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» ήταν οι ερωτικές σκηνές με την Πάμελα Άντερσον, οι οποίες γυρίστηκαν με τη βοήθεια συντονίστριας ερωτικών σκηνών. Σύμφωνα με τη Sun, μάλιστα, ο ηθοποιός είπε πως η υπεύθυνη αποχώρησε αστειευόμενη, λέγοντας «είναι πολύ καυτό για μένα, πάω για καφέ».

