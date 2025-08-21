search
21.08.2025 09:35

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

21.08.2025 09:35
karavatou_katerina_ndp

Μία ιστορία με τον γιο της, Αρίωνα, μοιράστηκε η Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα της εκπομπής της «Καλοκαίρι Πάρεα» του ΑΝΤ1 με αφορμή ένα θέμα για τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο για τα παιδιά

«Θέλω να σας πω μια πραγματική ιστορία που συνέβη με τον γιο μου, τον Αρίωνα ο οποίος είναι εννέα ετών. Βρέθηκε σε ένα άλλο σπίτι και έπαιζε, εμείς δεν έχουμε πολλά πολλά τέτοια, και φορούσε ακουστικά. Εγώ δεν θέλω να απομονώνεται τις ώρες που μπορεί να παίζει. Εμείς οι ενήλικες ήμασταν σε έναν χώρο, το παιδάκι σε έναν άλλο χώρο και μιλάει μόνο του», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε στη συνέχεια: «Και σκέφτομαι, “τι λέει ο Αριώνας; Μήπως με φωνάζει και δεν έχω καταλάβει”. Και πάω εκεί, και μιλούσε με κάποιον άνθρωπο, άγνωστο, μέσα από μια πλατφόρμα gaming. Έπαθα σοκ. Σκέφτηκα πώς μπόρεσε το παιδάκι να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα και να αρχίσει να μιλάει με έναν άγνωστο. Δεν τον ήξερε, ρώτησα».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καραβάτου πρόσθεσε: «Σας εξηγώ ότι ήταν δέκα λεπτά εκεί μόνο του το παιδάκι και είχε γίνει αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα. Μετά άρχισα να ψάχνω. Κάναμε πολλές συζητήσεις ότι δεν δίνουμε κωδικούς ποτέ, δε μιλάμε ποτέ με άγνωστους ανθρώπους ποτέ».

