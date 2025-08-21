search
LIFESTYLE

21.08.2025 09:24

Dylan Walsh: Σοβαρό τροχαίο για τον ηθοποιό του «Nip/Tuck»

21.08.2025 09:24
DylanWalsh

Ο γνωστός ηθοποιός της σειράς «Nip/Tuck», Ντίλαν Γουόλς και η οικογένειά του ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα το περασμένο Σαββατοκύριακο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση του οχήματός τους σε δύο κολόνες ηλεκτροδότησης.

Ο 61χρονος ηθοποιός βρισκόταν μέσα σε ένα Ford Explorer του 2022 μαζί με τέσσερις ακόμη επιβάτες, όταν το απόγευμα της Κυριακής το αυτοκίνητο, που κινούνταν βόρεια γύρω στις 5 μ.μ., ξαφνικά πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε κολόνα, σύμφωνα με την Αστυνομία του Rumson. Το όχημα συνέχισε την πορεία του και τελικά χτύπησε σε δεύτερη κολόνα.

Δύο από τους πέντε επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Riverview Medical Center με ενοχλήσεις και πόνο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητές τους, ούτε ποιος οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Rumson Patch, οκτώ κάτοικοι της περιοχής έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας του ατυχήματος, ωστόσο η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε αργότερα.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ δείχνουν το αυτοκίνητο καρφωμένο σε κολόνα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, με τους αερόσακους να έχουν ανοίξει.

φωτογραφία TMZ

Εκπρόσωπος του Ντίλαν Γουόλς επιβεβαίωσε το ατύχημα και σε δήλωσή του στην Page Six ανέφερε: «Ευτυχώς, όλοι είναι καλά και έχουν πλέον επιστρέψει στο σπίτι. Η οικογένεια είναι βαθιά ευγνώμων για την άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας του Rumson, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και για τη φροντίδα του προσωπικού του Riverview Medical Center. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη διεύθυνση και το προσωπικό του River Point Inn για τη στήριξή τους αμέσως μετά το περιστατικό».

