LIFESTYLE

21.08.2025 08:34

Σοφία Κουρτίδου: Εσπευσμένα στο χειρουργείο η τραγουδίστρια – Η ανάρτηση από το νοσοκομείο (video)

21.08.2025 08:34
H Σοφία Κουρτίδου επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media, το απόγευμα της Τετάρτης, την περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να διαχειριστεί εκτάκτως τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με την ανάρτηση η τραγουδίστρια μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο μετά από έναν ξαφνικό πόνο.

«Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο! Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα γιάνει» σημείωσε χαρακτηριστικά η Σοφία Κουρτίδου στη λεζάντα της νέας της ανάρτησης.

«Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου… το αγαπημένο μου οτιδήποτε… όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία».

«Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη» καταλήγει η Σοφία Κουρτίδου στη λεζάντα με την οποία και επέλεξε να συνοδεύσει αυτή τη νέα της ανάρτηση, από το νοσοκομείο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

