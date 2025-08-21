search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 01:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 01:00

Ελένη Μενεγάκη: Περνάει καλά και φαίνεται – «Θάλασσα, ήλιος και σχέδια μηδέν»

21.08.2025 01:00
menegaki3
Instagram

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, περνώντας αρκετό χρόνο στην Άνδρο, εκεί όπου δουλεύει ο επιχειρηματίας σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος.

Η παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη, αμέσως μετά το τέλος της συνεργασίας της με το Mega, έμεινε εκτός τηλεόρασης, παρά τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς τη θέλουν να επιστρέφει και απολαμβάνει τις διακοπές της.

Προτεταιότητα η οικογένειά της

Προτεραιότητα της πλέον είναι να περνάει χρόνο με την οικογένεια της. Πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος γιόρτασαν τα 10α γενέθλια της κόρης τους, Μαρίνας, αλλά και την επέτειο του γάμου τους.

Η Ελένη Μενεγάκη το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου μοιράστηκε τις νέες φωτογραφίες των διακοπών της γράφοντας κάτω από την ανάρτησή της: «Θάλασσα, ήλιος και σχέδια μηδέν».

Διαβάστε επίσης:

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ στη Σκιάθο με την υπερπολυτελή θαλαμηγό του (Photos)

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια ο τραγουδιστής – «Η ζωή του διατρέχει κίνδυνο» λέει η οικογένειά του

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
menegaki3
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Περνάει καλά και φαίνεται – «Θάλασσα, ήλιος και σχέδια μηδέν»

MELONI_LEUKOS_OIKOS
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Τι προτείνει η Μελόνι για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

abbas_araghchi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

vinatier
ΚΟΣΜΟΣ

Για κατασκοπεία κατηγορείται ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ που εκτίει ποινή φυλάκισης στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

prova
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ραντεβού στο «Καρέζη»

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Χαλκιδική: Έρευνες για τον εντοπισμό υποβρύχιων αλιέων στο Παλιούρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 01:46
menegaki3
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Περνάει καλά και φαίνεται – «Θάλασσα, ήλιος και σχέδια μηδέν»

MELONI_LEUKOS_OIKOS
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Τι προτείνει η Μελόνι για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

1 / 3