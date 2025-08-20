Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί» (Video)

«Ήταν ξεκάθαρη η απόφασή μου ότι δεν θέλω το πλαίσιο του συντρόφου και του γάμου», είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη σε νεότερή της συνέντευξη. Όπως εξήγησε ωστόσο αρχικά είχε συζητήσει με τον πρώην συντροφό της αν θα ήθελε να κάνουν μαζί ένα παιδί το οποίο ωστόσο δεν θα είχε το δικό του γεννητικό υλικό. Αυτή η πρότασή της ωστόσο δεν πήγε και πόλύ καλά όπως η ίδια εξήγησε.

Η ηθοποιός μίλησε για τη γέννηση της κόρης της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεταξύ άλλων στη Σάσα Σταμάτη και στα Παραπολιτικά.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν έχω λόγια γι’ αυτό που αισθάνθηκα και αισθάνομαι, είναι κάτι μαγικό. Ήθελα να βιώσω τη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού. Είχα… συνεννοηθεί με τη μπέμπα, μου έστειλε τα κατάλληλα μηνύματα ότι είναι έτοιμη, είχαν αρχίσει οι συσπάσεις. Έπρεπε όμως τελικά να κάνω καισαρική, γιατί υπήρξε αναγκαιότητα, είχε τυλιχθεί με το λώρο της, αλλά όλα καλά», είπε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέφερε στη συνέχεια: «Μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό, το θήλυ. Άρρεν και θήλυ. Είναι ένα παιδί θηλυκό και θέλω να είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, ό,τι στόχους, ό,τι επιθυμεί. Θέλω να έχει την ελευθερία της και να ξέρει ότι δεν μπορεί κανένας να τη σταματήσει. Δεν υπάρχει ηλικία, δεν υπάρχει όριο».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη πρόσθεσε επίσης: «Για την κάθε γυναίκα είναι μία πολύ ξεχωριστή ιστορία και ένας ξεχωριστός δρόμος και απόφαση. Εγώ με το παράδειγμά μου δεν με ενδιαφέρει να εξαρτηθώ από μία »κατάλληλη» σχέση, μία »κόλαση» με την έννοια της ασυμβατότητας, που ξαφνικά μετά είμαστε δύο άνθρωποι που θέλουν άλλα πράγματα.

Πώς πήρε την απόφαση

Δεν θα ήθελα να εξαρτηθώ από έναν άνδρα ή από ένα συναίσθημα που μπορεί να μου προκαλέσει ένας άνδρας και να έχουμε ένα παιδί «σέντρα» για οτιδήποτε συμβαίνει μεταξύ μας. Ήταν ξεκάθαρη η απόφασή μου ότι δεν θέλω το πλαίσιο του συντρόφου και του γάμου».

Κλείνοντας, η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε: «Είχα έναν σύντροφο που του είχα πει ότι έχω αποφασίσει να κάνω ένα παιδί. Του είπα: Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, να μην υπάρχει το δικό σου γενετικό υλικό, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί, επειδή αγαπιόμαστε; Στην αρχή μου είπε ναι, μετά ήταν έξαλλος».

Διαβάστε επίσης:

Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Sharon Stone: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για το ισπανικό «Harper’s Bazaar» (photos)

Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»