21.08.2025 08:14

Χρήστος Φωτίδης: «Ο Θύμιος Καρακατσάνης είχε όνειρο να παίξει με τον Μάρκο Σεφερλή»

21.08.2025 08:14
fotidis_ndp

Την επιθυμία του Θύμιου Καρακατσάνη να παίξει με τον Μάρκο Σεφερλή αποκάλυψε ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης.

Στη συνέντευξή που έδωσε στην εφημερίδα On Time ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που είχε με τον μεγάλο πρωταγωνιστή του θεάτρου και την κατάθλιψη που πέρασε με την απώλεια του.

«Εγώ μετά τον θάνατο του Θύμιου, έπαθα μελαγχολία και μεγάλο σοκ. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί στη σκηνή. Κάναμε μεγάλες φεστιβαλικές παραστάσεις αλλά και στο θέατρο «Μπρόντγουεϊ» την παράσταση «Μικροί Φαρισαίοι» του Δημήτρη Ψαθά. Όταν “έφυγε” ο Καρακατσάνης, έπαθα κατάθλιψη. Το κατάλαβα αργότερα. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Αρνιόμουν να κάνω πράγματα. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος με άλλους όρους απ’ ό,τι οι υπόλοιποι στο θέατρο. Δεν θέλω να μειώσω κανέναν, αλλά δεν υπάρχει κάποιος σαν τον Καρακατσάνη. Ήταν μοναδικός», είπε ο Χρήστος Φωτίδης και πρόσθεσε:

«Ήταν δύσκολος συνεργάτης, αλλά δίκαιος. Δε σε αδικούσε αν άξιζες. Εγώ είχα κάνει και βοηθός του σε σκηνοθεσίες και μου έλεγε: “Να καλέσουμε τον Ευριπιώτη, τον Παπαματθαίου, τη Ρήγου, τον Χρυσικάκο και άλλους”. Αν με κάποιους ηθοποιούς είχε συνεργαστεί σωστά, τους ξανάπαιρνε σε δουλειά. Κι εδώ θα σου αποκαλύψω άλλο ένα όνειρο που είχε ο Θύμιος Καρακατσάνης. Ήθελε να παίξει μαζί με τον Μάρκο Σεφερλή. Μου το είχε πει ο ίδιος. Τον Σεφερλή τον είχε για μεγάλο ταλέντο και το αποδεικνύει ο Μάρκος, που γεμίζει το Δελφινάριο μόνος του, ενώ κάποτε χρειαζόντουσαν δέκα πρωταγωνιστές για να το γεμίσουνε».

