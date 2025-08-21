search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:23
21.08.2025 08:57

Η Demi Lovato έκλεισε τα 33 – Το πάρτι γενεθλίων με φίλους και η ανάρτηση στο Instagram

21.08.2025 08:57
DemiLovato_birthday

Τα 33 της χρόνια έκλεισε η Ντέμι Λοβάτο την Τετάρτη 20 Αυγούστου και το γιόρτασε αναλόγως!

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους ακόλουθούς της στα social media, δίνοντάς τους μια γεύση από το πάρτι για τα γενέθλιά της.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντέμι Λοβάτο ανέβασε μια σειρά από… εορταστικά στιγμιότυπα.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται να τραγουδά και να χορεύει με τους φίλους της, ενώ σε άλλες ποζάρει μόνη της μπροστά από μπαλόνια που σχηματίζουν το όνομά της.

«Τι να πω; Είμαι Λέων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντέμι Λοβάτο.

