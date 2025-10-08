Σήμερα η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη – Έφτασε στα δικαστήρια ο ηθοποιός (Video)

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης, λίγο πριν τις 9:00 το πρωί, καθώς σήμερα (8/10) εκδικάζεται η υπόθεση για το τροχαίο στη Φιλοθέη κατά το οποίο ο ηθοποιός -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, προκαλώντας φθορές σε τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα εγκαταλείποντας, κατόπιν, το σημείο.

Η δίκη του ορίστηκε για σήμερα έπειτα από αναβολή που είχε πάρει, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ.

Σε βάρος του ηθοποιού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) σε βαθμό πλημμελήματος.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία, πήγα και στις Αρχές» είχε δηλώσει ο ηθοποιός εξερχόμενος από το δικαστήριο.

«Δεν είχα πιει, πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο»

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το Τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14.00, το μεσημέρι του Σαββάτου, και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ώρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση» ανέφερε, μετέπειτα, ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις του στο MEGA, με την αστυνομία, ωστόσο, να παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή σχετικά με το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε συνεργάτιδά του, προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές για το περιστατικό.

