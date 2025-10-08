Eurostat: Στοιχεία σοκ για την Ελλάδα – Ένας στους πέντε δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στις… υπερωρίες.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα η χώρα μας κατέχει την πρωτιά σε ποσοστό υπερωριών.
Συγκεκριμένα, με όριο τις 45 ώρες εβδομαδιαίως στη χώρα μας ο ένας στους πέντε εργάζεται επιπλέον ώρες, είτε με τη κύρια, είτε με την δευτερεύουσα απασχόλησή του.
Πιο αναλυτικά, το ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων που δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, φτάνει το 20,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι στο 10,8%.
Το υψηλότερο ποσοστό υπερωριακής απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (20,9%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%).
Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία (2,5 %), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).
Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία παρατηρήθηκαν σε Ολλανδία (26,8%), Δανία (25,5%) και Αυστρία (25,3 %), ενώ τα μικρότερα σε Ρουμανία (3,5%), Βουλγαρία (4,6%) και Ελλάδα (6,1%).
Διαβάστε επίσης:
Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι – Συγκεχυμένες πληροφορίες για τους δύο επιβάτες, μεταφέρθηκαν στο «251» (video)
Τέμπη: Αγωγή από συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens
Εκρηξη στο Jacky.O.: «Δεν δεχτήκαμε ποτέ απειλές» λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ -Ψάχνουν τον δράστη από κάμερες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.