ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:07
08.10.2025 12:59

Eurostat: Στοιχεία σοκ για την Ελλάδα – Ένας στους πέντε δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

08.10.2025 12:59
ergasia

Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στις… υπερωρίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα η χώρα μας κατέχει την πρωτιά σε ποσοστό υπερωριών.

Συγκεκριμένα, με όριο τις 45 ώρες εβδομαδιαίως στη χώρα μας ο ένας στους πέντε εργάζεται επιπλέον ώρες, είτε με τη κύρια, είτε με την δευτερεύουσα απασχόλησή του.

Πιο αναλυτικά, το ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων που δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, φτάνει το 20,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι στο 10,8%.

Το υψηλότερο ποσοστό υπερωριακής απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (20,9%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%).

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία (2,5 %), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία παρατηρήθηκαν σε Ολλανδία (26,8%), Δανία (25,5%) και Αυστρία (25,3 %), ενώ τα μικρότερα σε Ρουμανία (3,5%), Βουλγαρία (4,6%) και Ελλάδα (6,1%).

