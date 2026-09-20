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20.09.2026 09:15

«Ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή, ως τη δύση…»: Το «αντίο» της Μαρίας Τζομπανάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη

20.09.2026 09:15
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Με μια μαντινάδα αποχεραίτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Μαρία Τζομπανάκη.

Η ηθοποιός, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έναν σύντομο αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο στίχο:

«Αφού να μείνει, δεν μπορεί άλλο, σ’ αυτή τη ζήση,
Ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή, ως τη δύση…».

«Καλό ταξίδι βλέμμα ΑΓΑΠΗΣ», κατέληξε.

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