ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.12.2025 13:40

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Προς ρήξη η κυβέρνηση – «Δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν οι δρόμοι», λέει ο Μαρινάκης

pavlos-marinakis-28-8-25

Σκληρή γραμμή μοιάζει να υιοθετεί έναντι των αγροτικών κινητοποιήσεων η κυβέρνηση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει το μήνυμα ότι δεν θα επιτραπούν τα μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες της χώρας.

Στη διάρκεια του briefing o Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων πραγμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις».

Στο ίδιο ύφος τόνισε ότι «η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου. Η αστυνομία που είναι αρμόδια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβάλει τον νόμο ώστε οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί».

Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι «το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακό τρόπο η αστυνομία πρέπει να ανοίξει τους δρόμους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να κλείνει ο δρόμος όσο δίκαιο να είναι κάποιο αίτημα, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν το νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί».

Υπογράμμισε, πάντως, ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Φέτος με καθυστέρηση περίπου ενός μηνός μεν θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από τις προηγούμενες χρονιές. Η εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου. Στο τέλους του χρόνου η κυβέρνηση θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους όσο καμία άλλη για τους αγρότες, έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, έχουμε δώσει λύση στο θέμα του ρεύματος για μια 10ετια».

