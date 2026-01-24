Φυλακές Μαλανδρίνου: Αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – 17 συλλήψεις

Αιφνιδιαστική και εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στις φυλακές Μαλανδρίνου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.).

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά 12 κελιά, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 17 έγκλειστοι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικές ουσίες, αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και πλήθος ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Ειδικότερα εντοπίστηκαν επτά συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού βάρους 1,3 γραμμαρίων, συσκευασία κοκαΐνης βάρους 34,5 γραμμαρίων, 50 ναρκωτικά χάπια, οκτώ αυτοσχέδια μαχαίρια, αυτοσχέδιο ξυράφι, σουβλιά, κατσαβίδι, μεταλλικός σωλήνας και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, μία θρυμματισμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας, tablet, δύο φορητά WiFi router, φορτιστές, hands free, καθώς και λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για παράνομη επικοινωνία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι 13 από τους 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ για τους υπόλοιπους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί αρμοδίως.

