search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 22:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 20:27

Φθιώτιδα: Παραδόθηκε στις φλόγες σπίτι στα Πουγκάκια – Σώθηκε ηλικιωμένη την τελευταία στιγμή

24.01.2026 20:27
lamiaReport1

Μια παλιά κατοικία στα Πουγκάκια στον Δήμο Μακρακώμης, παραδόθηκε στη φωτιά το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών λόγω φόβων για εγκλωβισμένο άτομο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς στο σπίτι διέμενε 80χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, που έφτασαν πρώτοι, εντόπισαν την ηλικιωμένη ταλαιπωρημένη αλλά ζωντανή, δίνοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη της.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr η κατοικία βρίσκεται στον οικισμό «Βλάχικο», έξω από το χωριό, σε απομονωμένο σημείο, γεγονός που δυσχέρανε την άμεση αντίληψη του περιστατικού. Καθοριστική ήταν η συμβολή του προέδρου της Κοινότητας, Δημήτρη Χριστόπουλου, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές, έφτασε πρώτος στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη.

Η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων έγινε με δυσκολία, καθώς στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης παραμένει χιόνι, ενώ το σπίτι βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 1.000 μέτρων. Τα πυροσβεστικά οχήματα και το ασθενοφόρο προσέγγισαν με χαμηλές ταχύτητες. Η 80χρονη επρόκειτο να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου: Βρισκόταν για 50 μέρες στα αζήτητα νοσοκομείου

Έκρηξη σε ντισκοτέκ στην Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο με τον δράστη που αφήνει την βόμβα στην είσοδο

Άλιμος: Ανήλικοι έστειλαν 13χρονο στο νοσοκομείο – Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Πεδίο μάχης η Μινεάπολη μετά τη δολοφονία πολίτη από πράκτορες της ΙCE – Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Τραμπ: «Αφήστε αυτούς τους πατριώτες να κάνουν τη δουλειά τους»

Jovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 0-1: Ο Γιόβιτς το έβαλε, ο Στρακόσια το κράτησε

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Μαλανδρίνου: Αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – 17 συλλήψεις

macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Τραμπ για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν»

mitsotakisVouna
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την κορυφή της Στύγας: «Τερματίσαμε το trend»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

matina-nikolaou-new
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 22:08
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Πεδίο μάχης η Μινεάπολη μετά τη δολοφονία πολίτη από πράκτορες της ΙCE – Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Τραμπ: «Αφήστε αυτούς τους πατριώτες να κάνουν τη δουλειά τους»

Jovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 0-1: Ο Γιόβιτς το έβαλε, ο Στρακόσια το κράτησε

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Μαλανδρίνου: Αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – 17 συλλήψεις

1 / 3