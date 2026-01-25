search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 15:54

Τραγωδία στην Πάτρα: Διαιτητής του βόλεϊ ο 74χρονος που κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

25.01.2026 15:54
volleyball

Τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα βρήκε ο παρατηρητής διαιτησίας και πρώην διεθνής ρέφερι του βόλεϊ, Σάββας Ιορδανίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το volleynews.gr, o 74χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του που πήρε φωτιά πιθανότατα από ξεχασμένο γκαζάκι που είχε ανάψει ο ίδιος για να ψήσει καφέ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά και ο άτυχος ρέφερι χασε τις αισθήσεις του και έχασε τη ζωή του.

Η είδηση προκάλεσε σοκ και θλίψη.

Ο Σάββας Ιορδανίδης ήταν ενεργός παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνες της Volley League ανδρών και γυναικών και θεωρείτο ένας από τους καλύτερους ρέφερι που ανέδειξε το ελληνικό βόλεϊ με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια πρωταθλήματα αλλά και σε τελικούς και μεγάλα ντέρμπι στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Σε επιφυλακή για τη νέα κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – «Πορτοκαλί» συναγερμός για 8 περιοχές (Χάρτες)

Σπαραγμός στην Πάτρα για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου και της 17χρονης σε τροχαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karos vroxi thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Συναγερμός» για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική το επόμενο 24ωρο από τον Κολυδά

nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο

SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Απόψε το συμβούλιο που ανατρέπει τα πάντα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:52
karos vroxi thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Συναγερμός» για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική το επόμενο 24ωρο από τον Κολυδά

nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο

1 / 3