Τραγωδία στην Πάτρα: Διαιτητής του βόλεϊ ο 74χρονος που κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

Τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα βρήκε ο παρατηρητής διαιτησίας και πρώην διεθνής ρέφερι του βόλεϊ, Σάββας Ιορδανίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το volleynews.gr, o 74χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του που πήρε φωτιά πιθανότατα από ξεχασμένο γκαζάκι που είχε ανάψει ο ίδιος για να ψήσει καφέ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά και ο άτυχος ρέφερι χασε τις αισθήσεις του και έχασε τη ζωή του.

Η είδηση προκάλεσε σοκ και θλίψη.

Ο Σάββας Ιορδανίδης ήταν ενεργός παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνες της Volley League ανδρών και γυναικών και θεωρείτο ένας από τους καλύτερους ρέφερι που ανέδειξε το ελληνικό βόλεϊ με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια πρωταθλήματα αλλά και σε τελικούς και μεγάλα ντέρμπι στην Ελλάδα.

