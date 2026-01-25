Σπαραγμός στην Πάτρα για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου και της 17χρονης σε τροχαίο

Συγκλονισμένη είναι η Πάτρα, από τον τραγικό θάνατο δύο πολύ νέων παιδιών σε τροχαίο ατύχημα.

Η ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/01), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος Νίκος, έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» με σφροδρότητα σε κολώνα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Από το όχημα που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα, όπου χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών απεγκλωβίστηκαν νεκροί ο 19χρονος οδηγός και η 17χρονη συνοδηγός, Αγγελική.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν, όμως, ήταν αργά για τα δύο παιδιά.

Από το πρωί, φίλοι και συγγενείς των δύο παιδιών βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν λίγα λουλούδια και να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη τους.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Φάλαινα εντοπίστηκε στον Παγασητικό (Video)

Λόρα: Νέο βίντεο από του Ζωγράφου – Πιθανή η παραμονή της στην Ελλάδα

Χρήστος Παντελής: Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός μουσικός «Μανάρας»