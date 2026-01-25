search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:58
25.01.2026 15:16

Πάτρα: Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Νεκρός ανασύρθηκε  την Κυριακή (25/1) 75χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες o 75χρονος, που ήταν πρώην διαιτητής του βόλεϊ ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από έκρηξη σε διώροφο σπίτι στις Δάφνες Καστελλόκαμπου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως αναφέρει το tempo24.

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο ιδιοκτήτη. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης συνεχίζονται.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι να οφείλεται σε έκρηξη φιάλης υγραερίου.

