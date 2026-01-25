Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ερμούπολη Σύρου από τον εντοπισμό σορού γυναίκας στο λιμάνι του νησιού, το πρωί της Κυριακής (25/01).

Το πτώμα της γυναίκας σύμφωνα με το λιμενικό ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο γενικό νοσοκομείο της Σύρου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός της γυναίκας να επιπλέει στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Για την υπόθεση αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν.

Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Την προανάκριση για το περιστατικό θα αναλάβει το Λιμεναρχείο Σύρου.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Πάτρα: Διαιτητής του βόλεϊ ο 74χρονος που κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

Πάτρα: Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Σε επιφυλακή για τη νέα κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – «Πορτοκαλί» συναγερμός για 8 περιοχές (Χάρτες)