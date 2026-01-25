search
25.01.2026 16:21

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

25.01.2026 16:21
SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ερμούπολη Σύρου από τον εντοπισμό σορού γυναίκας στο λιμάνι του νησιού, το πρωί της Κυριακής (25/01). 

Το πτώμα της γυναίκας σύμφωνα με το λιμενικό ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο γενικό νοσοκομείο της Σύρου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός της γυναίκας να επιπλέει στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Για την υπόθεση αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν.

Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Την προανάκριση για το περιστατικό θα αναλάβει το Λιμεναρχείο Σύρου.

