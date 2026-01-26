Το Πεκίνο επιβεβαιώνει έρευνα στον κορυφαίο στρατηγό του Σι: Ο Ζανγκ Γιουχιά κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών στις ΗΠΑ

Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Ζανγκ Γιουχιά, ο πιο ισχυρός εν ενεργεία στρατηγός της Κίνας και στενός στρατιωτικός σύμμαχος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, βρίσκεται υπό έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις πειθαρχίας και νόμου, πυροδοτώντας πολιτικό και στρατιωτικό σεισμό στο Πεκίνο.

Ο Ζανγκ Γιουχιά υπηρετεί ως αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, του ανώτατου οργάνου διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, καθιστώντας τον δεύτερο τη τάξει μετά τον ίδιο τον Σι Τζινπίνγκ. Παράλληλα, είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και ένας από τους ελάχιστους ανώτατους αξιωματικούς με πραγματική πολεμική εμπειρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μαζί με τον Ζανγκ ερευνάται και ο Λιου Ζενλί, αρχηγός του γενικού επιτελείου του κινεζικού στρατού.

Καταγγελίες για διαρροή πυρηνικών μυστικών και δωροδοκίες

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ζανγκ κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για αποδοχή δωροδοκιών με αντάλλαγμα υπηρεσιακές προαγωγές, ακόμη και τον διορισμό υπουργού Άμυνας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ωστόσο έχουν προκαλέσει σοκ στο Πεκίνο και έντονη ανησυχία σε διπλωματικούς και στρατιωτικούς κύκλους διεθνώς.

Πρωτοφανής εκκαθάριση στα ανώτατα κλιμάκια

Η απομάκρυνση του Ζανγκ αποτελεί μόλις τη δεύτερη περίπτωση εν ενεργεία αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής που τίθεται εκτός μάχης από την εποχή της Πολιτιστικής Επανάστασης. Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 20 Νοεμβρίου, όταν συναντήθηκε με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας στη Μόσχα.

Η στρατιωτική ηγεσία αποτελεί βασικό στόχο της εκστρατείας κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε ο Σι Τζινπίνγκ το 2012, με κορύφωση το 2023, όταν τέθηκε στο στόχαστρο ακόμη και η επίλεκτη Πυραυλική Δύναμη της Κίνας.

Ξένοι διπλωμάτες και αναλυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή έχει καθοριστικό ρόλο τόσο στη διοίκηση όσο και στον εκσυγχρονισμό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Παρά τις εκκαθαρίσεις, ειδικοί εκτιμούν ότι η καθημερινή λειτουργία του στρατού δεν θα διαταραχθεί, αν και η υπόθεση Ζανγκ δείχνει ότι ο Σι επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις πως η αντικαθεστωτική εκστρατεία ήταν επιλεκτική.

Ποιος είναι ο 75χρονος Ζανγκ Γιουχιά

Ο 75χρονος Ζανγκ Γιουσιά είναι αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC) – της ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Πρόεδρο Σι, η οποία ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις.

Αποτελεί, επίσης, μέλος του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του κόμματος, του Πολιτικού Γραφείου των 24 μελών. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους ιδρυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Ο Ζανγκ εντάχθηκε στον στρατό το 1968 και είναι ένας από τους λίγους ανώτερους ηγέτες με εμπειρία σε μάχες.

Παρέμεινε στη θέση του παρά την ηλικία του, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει μέχρι τώρα ο Σι.

Πόλεμος χωρίς μάχες αλλά με ένταση

Αν και η Κίνα δεν έχει εμπλακεί σε πόλεμο εδώ και δεκαετίες, υιοθετεί όλο και πιο επιθετική στάση στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς και έναντι της Ταϊβάν. Πέρυσι πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν γίνει ποτέ γύρω από το νησί.

Ο Ζανγκ Γιουχιά θεωρείτο βασικός αρχιτέκτονας του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού και βετεράνος του πολέμου με το Βιετνάμ το 1979, γεγονός που καθιστά την πτώση του ακόμη πιο ηχηρή.

Διαβάστε επίσης:

Του γύρισε… μπούμερανγκ: Ο Τραμπ κατηγόρησε για οπλοφορία το θύμα στη Μινεσότα και οι οργανισμοί υπέρ των όπλων του επιτέθηκαν

Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

Ο Τραμπ σπέρνει χάος στη Μινεάπολη, αλλά φοβάται πως έχει χάσει κάθε έλεγχο