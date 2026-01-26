Ντόναλντ Τραμπ: «Τον Νοέμβριο, πιθανώς, έρχεται το τέλος του», λέει ο βιογράφος του

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εξακολουθεί να κυριαρχεί στον κύκλο των ειδήσεων, αλλά μέσα στο Λευκό Οίκο, τα θεμέλια της εξουσίας του εξασθενούν – και ο ίδιος το γνωρίζει, σύμφωνα με τον βιογράφο του Τραμπ.

Στο τελευταίο επεισόδιο του Inside Trump’s Head, ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ περιέγραψε έναν Λευκό Οίκο που κατακλύζεται όλο και περισσότερο από άγχος, καθώς ο πρόεδρος εισέρχεται σε μια κρίσιμη χρονιά ενδιάμεσων εκλογών, επιβαρυμένος από την κατάρρευση των δημοσκοπήσεων, τη διεθνή αντίσταση, τις αυτοπροκαλούμενες κρίσεις που αρνούνται να φύγουν από το επίκεντρο της δημοσιότητας και την αυξανόμενη ανησυχία των βοηθών του ότι ο Τραμπ χάνει το ενδιαφέρον του για την προεδρία.

«Αν χάσεις το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ, χάνεις τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Γουλφ. «Δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική. Δεν τον ενδιαφέρει η γραφειοκρατία. Τον ενδιαφέρει η απεριόριστη προσοχή». Σύμφωνα με τον Γουλφ, η καθημερινή δουλειά της διακυβέρνησης – σταδιακές νίκες, συμβιβασμοί και λεπτομέρειες – κουράζει τον Τραμπ, εξαντλώντας την ενέργειά του σε μια στιγμή που η πολιτική πειθαρχία έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Αυτή η αποστασιοποίηση έχει γίνει όλο και πιο ορατή στη διεθνή σκηνή. Αφού πήγε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός με την προσδοκία να αντιμετωπιστεί ως ένας πανισχυρός άνδρας, ο Τραμπ αντίθετα συνάντησε συντονισμένη αντίσταση από συμμάχους που, όπως υποστήριξε ο Γουλφ, δεν αρκούνται πλέον να κινούνται αθόρυβα γύρω του.

«Η αρετή του Τραμπ για τους ψηφοφόρους είναι πως, ό,τι και να συνέβαινε, φαινόταν ισχυρός», είπε ο Γουλφ στη συν-παρουσιάστρια Τζοάνα Κόουλς. «Τώρα δεν μπορεί να καταλάβει τη Γροιλανδία, δεν μπορεί να καταλάβει τον Καναδά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά που φώναζε και απειλούσε ότι θα κάνει».

Τα ίδια και στο εσωτερικό

Ο Γουλφ είπε ότι το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση αγωνίζεται να περιορίσει τις επιπτώσεις στη Μινεάπολη μετά από δύο θανατηφόρα περιστατικά που αφορούσαν τους ένοπλους τραμπούκους της ICE αυτό το μήνα, πυροδοτώντας περαιτέρω διαμαρτυρίες και πολιτικές αντιδράσεις.

«Η κατάσταση έχει πλέον γίνει πολύ, πολύ περίπλοκη», είπε ο Γουλφ. Για τον Τραμπ, η Μινεάπολη αντιπροσωπεύει το είδος της κρίσης που θεωρεί πιο δύσκολο να διαχειριστεί: μια κρίση που δεν μπορεί να υποταχθεί με εκφοβισμό ή να πνιγεί με θεαματικές ενέργειες. «Δεν μπορεί να απειλήσει για να βγει από αυτή την κατάσταση», είπε ο Γουλφ.

«Δεν φαίνεται να μπορεί να δημιουργήσει μια νέα επικεφαλίδα για να βγει από αυτή την κατάσταση», συνέχισε. «Οι επικεφαλίδες που δημιουργούνται είναι κακές επικεφαλίδες». Αυτή η δυναμική, υποστήριξε ο Γουλφ, υποδηλώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα για τον Τραμπ, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.

Η διακυβέρνηση, είπε, απαιτεί ανοχή για σταδιακή πρόοδο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία του Τραμπ για κυριαρχία και άμεσα αποτελέσματα. «Το έργο της προεδρίας δεν τον εμπνέει», είπε ο Γουλφ. «Αν γίνει περίπλοκο, πρέπει να παραμεριστεί».

Καθώς ο Τραμπ αποσύρεται, συνέχισε ο Γουλφ, ο πρόεδρος στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις θεαματικές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των υψηλού προφίλ αγωγών και των δημόσιων επιθέσεων σε ισχυρούς θεσμούς. Αυτές οι τακτικές, που κάποτε ήταν αποτελεσματικές στην προβολή δύναμης, τώρα κινδυνεύουν να ενισχύσουν την εντύπωση ενός ηγέτη που αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο.

«Δεν μπορείς να μηνύεις ανθρώπους για 5 δισεκατομμύρια ή 20 δισεκατομμύρια δολάρια αμέτρητες φορές», είπε ο Γουλφ. «Φαίνεσαι ανόητος». Με λίγο περισσότερο από εννέα μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Γουλφ χαρακτήρισε τη στιγμή ως ένα πραγματικό σημείο καμπής – όχι μόνο για τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά και για τον ίδιο τον Τραμπ.

«Βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσιμης εκστρατείας», είπε ο Γουλφ. «Πιθανώς μιας από τις πιο σημαντικές εκστρατείες που έχουν διεξαχθεί ποτέ. Αυτό είναι πιθανώς, τον Νοέμβριο, το τέλος του Ντόναλντ Τραμπ».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσένγκ, δήλωσε στο Daily Beast: «Ο Μάικλ Γουλφ είναι ένας ψεύτης και έχει αποδειχθεί ότι είναι απατεώνας. Συνήθως επινοεί ιστορίες που προέρχονται από την αρρωστημένη και διεστραμμένη φαντασία του, κάτι που είναι δυνατό μόνο επειδή πάσχει από σοβαρή και εξουθενωτική μορφή του συνδρόμου Trump Derangement, που έχει σαπίσει τον μικροσκοπικό του εγκέφαλο».

