«Μπλόκο» στο Grok του twitter βάζουν και χώρες της Ασίας – Οργή κατά του Έλον Μασκ

Η Μαλαισία και η Ινδονησία έγιναν οι πρώτες χώρες που μπλόκαραν το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Έλον Μασκ.

Ο καταιγισμός αντιδράσεων συνεχίζεται παγκοσμίως για την εφαρμογή, η οποία μετά την προσθήκη της «λειτουργίας spicy». παράγει πορονογραφικές εικόνες γυναικών σε άσεμνες πόζες, ακόμη και παιδιών, αλλοιώνοντας ή τροποποιώντας φωτογραφίες και βίντεο αληθινών προσώπων.

Το γεγονός ότι δεν έχει περιορισμούς και φίλτρα προκάλεσε την οργή της Ευρώπης και τώρα και σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς Μαλαισία και Ινδονησία από το Σάββατο έχουν μπλοκάρει την εφαρμογή.

Ηδη το έχουν πράξει και η Γαλλία, η Βρετανία και η Ινδία μεταξύ άλλων.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας του Grok μόνο για μη συνδρομητές, χαρακτηρίστηκε από εκπρόσωπο του βρετανού πρωθυπουργού «προσβλητική για τα θύματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο «μετατρέπει απλώς μια λειτουργία που επιτρέπει τη δημιουργία παράνομων εικόνων σε premium service», αποτελώντας «προσβολή προς τα θύματα του μισογυνισμού και της σεξουαλικής βίας».

«Η κυβέρνηση θεωρεί τα μη συναινετικά σεξουαλικά deepfakes ως σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των πολιτών στον ψηφιακό χώρο», δήλωσε επίσης ο υπουργός Επικοινωνιών και Ψηφιακών Υποθέσεων της Ινδονησίας, Μεούτια Χαφίντ.

Στην Κουάλα Λουμπούρ, η Επιτροπή Επικοινωνιών και Πολυμέσων της Μαλαισίας διέταξε προσωρινό αποκλεισμό στο Grok επισημαίνοντας: «Ο περιορισμός επιβάλλεται ως προληπτικό και αναλογικό μέτρο, ενώ οι νομικές και κανονιστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη».

