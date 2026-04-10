Συναγερμός για ελλείψεις καυσίμων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Με μια «συστημική» έλλειψη καυσίμων θα βρεθούν αντιμέωτωπα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν πλήρως μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, προειδοποίησε ο κλάδος.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe), που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ανέφερε ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών μειώνονται, ενώ «ο αντίκτυπος της στρατιωτικής δραστηριότητας στη ζήτηση» επιβαρύνει περαιτέρω τον εφοδιασμό.

Σε επιστολή που έχουν δει οι Financial Times, προειδοποιεί τον Επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολο Τζιτζικώστα για «αυξανόμενες ανησυχίες της αεροπορικής βιομηχανίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και για την ανάγκη προληπτικής παρακολούθησης και δράσης από την ΕΕ».

«Εάν η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί με σημαντικό και σταθερό τρόπο μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, μια συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών είναι πιθανό να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», αναφέρει η επιστολή.

Προσθέτει ότι το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε μακριά από την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, «όταν τα αεροπορικά ταξίδια στηρίζουν ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα από το οποίο εξαρτώνται πολλές οικονομίες της ΕΕ», έχει εντείνει αυτές τις ανησυχίες.

Ορισμένες ασιατικές χώρες, όπως το Βιετνάμ, έχουν ήδη αρχίσει να επιβάλλουν δελτίο στα καύσιμα αεροσκαφών λόγω ελλείψεων, όμως στην Ευρώπη δεν έχουν υπάρξει ακόμη εκτεταμένες ελλείψεις, αν και οι τιμές των καυσίμων έχουν διπλασιαστεί και οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για ακυρώσεις.

Παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο με το Ιράν, οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

Οι τιμές αναφοράς για καύσιμα αεροσκαφών στη βορειοδυτική Ευρώπη έκλεισαν στα 1.573 δολάρια ανά τόνο την Πέμπτη, σύμφωνα με τον οργανισμό Argus Media, από περίπου 750 δολάρια ανά τόνο πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι διαθέτουν επαρκή καύσιμα για μερικές εβδομάδες, όμως οι προμηθευτές δεν μπορούν να εγγυηθούν παραδόσεις μετά τον Μάιο.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, τέσσερα ιταλικά αεροδρόμια επέβαλαν περιορισμούς στα καύσιμα αεροσκαφών μετά από διαταραχή σε βασικό προμηθευτή, αν και η έλλειψη δεν συνδεόταν άμεσα με τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν τη δίοδο για περίπου το 40% της παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων αεροσκαφών.

Στην επιστολή, το ACI Europe ζήτησε πανευρωπαϊκή παρακολούθηση της προσφοράς ώστε ο κλάδος να μπορέσει να συντονίσει καλύτερα την αντίδρασή του. «Προς το παρόν δεν υπάρχει χαρτογράφηση/αξιολόγηση και παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών», ανέφερε.

«Μια κρίση εφοδιασμού θα διατάρασσε σοβαρά τις λειτουργίες των αεροδρομίων και την αεροπορική συνδεσιμότητα, με κίνδυνο σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων για τις κοινότητες που επηρεάζονται και για την Ευρώπη σε περίπτωση συστημικής έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών».

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να περικόπτουν δρομολόγια, καθώς οι υψηλότερες τιμές καυσίμων έχουν καταστήσει ορισμένες διαδρομές μη κερδοφόρες.

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει τη χωρητικότητα κατά 3,5%. Αναμένει επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 2 δισ. δολαρίων μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Η Air New Zealand έχει επίσης μειώσει ορισμένες πτήσεις λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων, ενώ η πολωνική LOT περικόπτει κάποιες λιγότερο δημοφιλείς υπηρεσίες και αναμένει επίσης αύξηση των τιμών των εισιτηρίων.

